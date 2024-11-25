Siber Güvenlik İçin Yasal Metin Hazırlanıyor

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Bakan Tekin: "Siber güvenlik konusunda toplumun korunmaya muhtaç bütün kesimlerinin korunabileceği bir yasal metin hazırlığı içerisindeyiz"

RTÜK Başkanı Şahin: "Medyaya karşı ne kadar dikkatli davranırsak davranalım eğer ebeveynler çocuğun ekran karşısında kaç saat geçirmesi gerektiğini bilmiyorsa bunun başarıya ulaşması şansı çok yüksek değildir"

3. Geleceğin Ekranı Zirvesi Ankara'da gerçekleştirildi

ANKARA - RTÜK Başkanlığı koordinesinde, Habitat Derneği ve Netflix tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen 'Geleceğin Ekranı Zirvesi'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Siber güvenlik konusunda toplumun korunmaya muhtaç bütün kesimlerinin bu anlamda korunabileceği bir yasal metin hazırlığı içerisindeyiz" dedi.

Netflix Türkiye, ICC Türkiye (Milletlerarası Ticaret Odası) ve Habitat Derneği ortaklığıyla yürütülen 'Geleceğin Ekranı' projesi kapsamında zirve toplantısı düzenlendi. Dijital okuryazarlık, bilinçli içerik tüketimi, dijital ebeveynlik ve hikayelerin gücü konularının ele alınacağı zirve, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi ev sahipliğinde, Kabul Salonu'nda düzenlendi. Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkan Yardımcısı Berat Kuzu, Habitat Derneği Genel Başkan Yardımcısı Bora Caldu ve Netflix Türkiye temsilcileri katıldı.

"Siber güvenlik konusunda toplumun korunmaya muhtaç bütün kesimlerinin bu anlamda korunabileceği bir yasal metin hazırlığı içerisindeyiz"

Toplantının açılışında konuşan Bakan Tekin, Türkiye'de 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen ile bakanlığa bağlı 100 binin üzerinde kurum olduğunu bilgisini verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital okuryazarlık, bilinçli içerik tüketimi ve dijital ebeveynlik konularında doğru adres olduğunu sözlerine ekleyen Tekin, işbirliği yapmak isteyen herkese bakanlığın kapılarının açık olduğunu kaydetti. Tekin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında ve okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanacak müfredatı yeniledik. Bu yenileme çalışmalarımız içerisindeki okuryazarlık türlerinden bir tanesi dijital okuryazarlık. Bir ders olarak değil ama bütün programların içerisine yedirdiğimiz başlıklardan bir tanesi. Çünkü biz dijital alanda çocuklarımızın yetkinliklerini de artırılmasını sadece bir ders bazında değil bütün hayat becerileri anlamında kazanmasını istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemli farklılıklarından birisi bu. Sıkça atıfta bulunduğumuz OECD benzeri ya da Birleşmiş Milletler bünyesindeki değişik eğitim ve kültürle ilgilenen, raporlar yazan yapıların altını çizdiği önemli hususlardan bir tanesi şu; klasik anlamda okullar ve öğretmenler eğitim-öğretim süreçleri üzerinde maksimum yüzde 50 civarında eğitim öğretim süreçlerinin başarılı olmasını sağlayabilir. Kalan kısımda ana unsur ebeveynler. Ebeveynlerin, ailelerin eğitim öğretim süreçlerine daha proaktif bir biçimde dahil oldukları bir süreci başlatmak istedik. Bütün bu süreçlerin sağlıklı yürüyebilmesi açısından bazı konuların da yasal düzenlemelerle mutlaka güvence altına alınması gerekiyor. Bu anlamda da özellikle sağlıklı dijital medyanın sağlıklı kullanımı, siber güvenlik gibi konularda çocuklarımızın da daha doğrusu toplumun korunmaya muhtaç bütün kesimlerinin bu anlamda korunabileceği bir yasal metni de ilgili kamu otoriterleriyle birlikte paylaşmak üzere hazırlık içerisindeyiz. Dolayısıyla tüm bunların başarılı olabilmesi, Netflix tarzı platformların toplumlar tarafından benimsenebilmesi, kuşkusuz o toplumların kültür unsurlarına saygı göstermesiyle mümkün olacaktır. Biz de bu anlamda kültürel değerlerimize saygı gösterilmesini de önceliklerimiz arasına aldık. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda bizimle iş birliği yapmak isteyen herkes ile iş birliği yapmaya açığız."

"Elimizdeki en önemli koz medya okul yazarlığı ve dijital medya okul yazarlığıdır"

RTÜK Başkanı Şahin ise, "Biz medyaya karşı ne kadar dikkatli davranırsak davranalım. İçerikleri ne kadar oluştursak oluşturalım. İçeriklere ne kadar sert tedbirler alırsak alalım. Medya okur yazarlığı ve dijital medya okur yazarlığını yaygınlaştıramamamız halinde bunların karşılığının çok fazla olmadığını gördük. Siz ne yaparsanız yapın eğer bir ebeveyn çocuğun ekran karşısında kaç saat geçirmesi gerektiğini bilmiyorsa ekranda çocuklarından neler izletmesi gerektiğini bilmiyorsa veya da bir çocuğun ekranın karşısında kendisine verilen görüntülerle mücadele etmesi bilmiyor ise hayal ve gerçeği kurguyla gerçeği ayırt edemiyorsa siz ne kadar denetim ve düzenleme faaliyetlerinizi geliştirirseniz geliştirin, yasaklarsanız yasaklayın veyahut da ne kadar çok dikkat ederseniz edin bunun başarıya ulaşması şansı çok yüksek değildir. Bu anlamda elimizdeki en önemli koz medya okul yazarlığı ve dijital medya okul yazarlığıdır" diye konuştu.

Zirve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.