Sıla Gençoğlu, Harbiye'deki konserinde Özkan Uğur'u andı - Son Dakika
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Sıla Gençoğlu, Harbiye'deki konserinde Özkan Uğur'u andı

11.07.2023 08:41

3. kez kansere yakalanan ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle 1,5 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, cumartesi günü hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçının ölümünün ardından dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Sıla Gençoğlu, daha önce de birlikte konser verdiği Uğur'u andı.

3. kez kansere yakalanan ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle 1,5 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, cumartesi günü hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçının ölümünün ardından dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Sıla Gençoğlu, daha önce de birlikte konser verdiği Uğur'u andı.

YILLAR ÖNCE AYNI ŞARKIYI BİRLİKTE SÖYLEMİŞLERDİ

7 yıl önce birlikte sahneye çıkan Özkan Uğur ve Sıla Gençoğlu, Sude şarkısını söylemiş ve performansları alkış toplamıştı. Uğur'un ölümüyle yıkılan Sıla Gençoğlu, bu sefer de Sude şarkısını tek başına söyleyerek Uğur'u andı. Ünlü isim, şarkının sonunda gökyüzüne el sallayarak öpücük yolladı. Sıla'nın konserindeki o anlar izleyicilerin tüylerini diken diken ederken görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı.

Sıla Gençoğlu, ölümüyle yıkıldığı Özkan Uğur'u konserinde andı

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Uğur için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11.00'da tören yapılacak. Usta sanatçı anma töreninin adından Taksim Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Sıla Gençoğlu, ölümüyle yıkıldığı Özkan Uğur'u konserinde andı
Sıla Gençoğlu, ölümüyle yıkıldığı Özkan Uğur'u konserinde andı
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Son Dakika Kültür Sanat Sıla Gençoğlu, Harbiye'deki konserinde Özkan Uğur'u andı - Son Dakika


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