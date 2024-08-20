Sinop, Türkiye'nin 'en mutlu ili' seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sinop, Türkiye'nin 'en mutlu ili' seçildi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre, Sinop yüzde 77,66'lık mutluluk oranıyla Türkiye'nin yine 'en mutlu ili' seçildi. Sinop'un en mutlu 1. şehir seçilmesinin altında yatan nedenler arasında şehrin sakin yapısı ve doğası öne çıkıyor.

20.08.2024 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop, yine Türkiye'nin 'en mutlu ili' seçildi

SİNOP - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre, Sinop yüzde 77,66'lık mutluluk oranıyla Türkiye'nin yine 'en mutlu ili' seçildi.

TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre, Sinop yüzde 77,66'lık mutluluk oranıyla Türkiye'nin en mutlu 10 şehri arasında 1. sırada yer aldı. Sinop'un en mutlu 1. şehir seçilmesinin altında yatan nedenler arasında şehrin sakin yapısı ve doğası öne çıkıyor. Şehirde yaşayan vatandaşlar, bu özelliklerin mutluluğun temel kaynakları olduğunu ifade ediyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, kentin insanlarının sorunların içerisinde mutlu yaşamayı bildiğini belirterek, "Hak eden ile bu unvan geri döndü. Bence bu listeye baktığımızda gerçekten bu unvana yakışan kent Sinop. Kente baktığınızda ve insanlarına baktığınızda 'evet, gerçekten biz gittik ve insanlar gerçekten mutluydu' denilen il Sinop. 2014 yılından beri yanlış bilmiyorsam herhalde 7'nci kez oldu. Neden mutlu? Çocuk gözüyle bakalım. Bir deniz kenarı yanındaki küçük bir kasabada denize girilebilecek her gün bir liman bulabilmek, her gün bir plaj bulabilmek, kumda denize girebilmek, ücretsiz denize ulaşabilmek, ücretli işletmelere ulaşabilmek, güzel tesisler ve güzel balıkçı barınağı. Kentimizin bazı problemleri olabilir ama bizim insanımız sorunların içerisinde de mutlu yaşamayı biliyor. O yüzden unvan hak ettiği ile geri döndü" dedi.

Sinop'ta yaşayan Arslan Pehlivanlı, "Mutluluğumuza mutluluk katıyoruz. Yazın burada bulunan trafik problemi de olmasa artık o da buranın incisi diyeceğiz ama maalesef trafiği de çözme şansımız yok gibi gözüküyor. Gelen kimsenin de buna bir çözüm bulacağını sanmıyorum. Onun dışında sessiz, sakin bir şehir. En güzeli de güvenlik problemi olmadan geceli, gündüzlü rahatça yiyip, içebileceğin, denizine girebileceğin güzel bir kentimiz" diye konuştu.

Almanya'dan Sinop'a gelen Nurcihan Keskin ise, "Gerçekten Sinop doğasıyla, deniziyle, insanıyla her şeyiyle çok güzel bir şehir. Sinop'tan herkese sevgiler, selamlar. Gerçekten ben çok mutluyum. İyi ki seçilmiş bizim şehrimiz. Burada doğmadım ama köklerim burada" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Sinop, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sinop, Türkiye'nin 'en mutlu ili' seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:58:54. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop, Türkiye'nin 'en mutlu ili' seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement