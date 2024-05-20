Şişli'de Duman konseriyle 19 Mayıs kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şişli'de Duman konseriyle 19 Mayıs kutlandı

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İstanbul'da Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyeleri tarafından düzenlenen 'Hep Birlikte 19 Mayıs Gençlik Festivali' kapsamında Şişli'de Duman konseri gerçekleştirildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da konserde gençlerin heyecanına ortak oldu.

20.05.2024 01:21  Güncelleme: 01:35
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Şişli'de Duman konseriyle 19 Mayıs kutlandı

İSTANBUL - İstanbul'da Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyeleri tarafından, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla gerçekleştirilen "Hep Birlikte 19 Mayıs Gençlik Festivali" adlı program kapsamında Şişli'de "Duman" grubu konser gerçekleştirdi.

Şişli'de, 'Şişli Genç Fest' adıyla, 19 Mayıs kutlamalarının adresi Maçka Demokrasi Parkı oldu. Gün boyu gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler sonrası günün finalinde "Duman" grubu sahne aldı. Gençlerin ağırlıklı olduğu bir kalabalık etrafında gerçekleştirilen konserde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da gençlerin heyecanına ortak oldu. Konser öncesi kısa bir konuşma yapan Şahan alanı dolduran kalabalığın 19 Mayıs bayramını kutladı. Önümüzdeki dönem Şişli'de milli bayramların daha büyük bir coşkuyla kutlanacağını ifade eden Belediye Başkanı Şahan konuşmasının ardından Duman grubu sanatçılarına çiçek takdim etti ve fotoğraf çekimi sonrası gruba konserde başarılar diledi. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, alandaki kalabalığın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıktan sonra binlerce hayranıyla birlikte en güzel şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran binlerce kişi doyasıya eğlendi.

Şişli\'de Duman konseriyle 19 Mayıs kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şişli'de Duman konseriyle 19 Mayıs kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de Duman konseriyle 19 Mayıs kutlandı - Son Dakika
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