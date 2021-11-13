Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı iş birliği, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliğinin esteğiyle düzenlenen 25. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, "Kırmızı Duvar" oyunuyla başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki festivalin ilk gününde, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları "Kırmızı Duvar" oyununu sahneledi.

Mehmet Ali Açıl'ın uyarlayıp yönettiği oyunun kukla tasarımlarını Asude Kılıç, Mete Kayalar ve Pınar Demir, kostümlerini Ülkü Gaye Köyegitmez, müziklerini Ali Agah Eroğlu ve afiş tasarımını Nilay İlcebay yaptı.

Meraklı bir farenin büyük bir duvar önünde kedi, tilki, aslan, köpek ve bir leylekle yaşadığı ilginç diyalogların yer aldığı oyun, çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kültür ve sanat çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Festivalin çeyrek asra ulaşan önemli bir marka olduğunu kaydeden Aktaş, "Çocuklar için güzel bir ara tatil hediyesi oldu. Tüm kontenjanlarımız doldu. Bu, çok sevindirici. Tüm oyun ve atölye çalışmalarının ücretsiz olacağı festivalde, Bulgaristan, Karadağ, Tunus ve Romanya'dan gelen tiyatro ekipleri de çocuklarla buluşacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi Başkanı Haluk Yüce de festivalin önemli bir uluslararası marka olduğunu vurguladı.

Yüce, "Salonları doldurmak için yeniden bir aradayız. Festivalin 25 yıldır yapılması, çok önemli. Festivalin daha uzun yıllar devam etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Festival boyunca 4 yabancı, 14 yerli tiyatro topluluğu, 5 gün boyunca çocuklar ve gençlere yönelik birbirinden güzel oyunları sahneleyecek.

Etkinlikler, Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal, Adile Naşit Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Bursa Kent Müzesi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.