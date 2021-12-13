Son dakika! "15 Temmuz'un Objektifleri" belgeseli Malatya'da izleyiciyle buluştu - Son Dakika

10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde, 107 haberciyi aynı belgeselde bir araya getiren "15 Temmuz'un Objektifleri" isimli çalışma seyirciyle buluştu.

Belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Ali Ekber Karaçam, kentte bulunan bir sinemada gerçekleşen gösterim öncesi yaptığı açıklamada, belgeselin dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Karaçam, 107 gazetecinin 90 dakikalık bir belgeselde yer aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'un Objektifleri belgesinde biz o gece çalışan gazeteciler olarak bu gecenin unutulmaması, unutturulmaması adına böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu kararı verirken de Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile bağlantıya geçtik. Dernekle o gece çalışan bütün gazeteci arkadaşlarımızı bir belgeselde topladık. Muhabir, haber kameramanı ve foto muhabiri 107 kişiyi, 90 dakikaya sığdırdık ve çok önemli bir belgesel oldu. Dünyada başka bir örneği olmayan belgesel. Çekimleri ise 480 gün sürdü."

Belgeselin 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde sonra 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde seyirciyle buluştuğunu anlatan Karaçam, belgeselin darbe girişimi sırasında şehit olan Erol Olçok'a ithaf edildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin yanı sıra çeşitli medya kuruluşlarında çalışan haber kameramanları, muhabir ve foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattığı belgesel Türkiye Haber Kameramanları Derneği desteğiyle hazırlandı. Alanlarında uzman 42 kişilik bir ekibin görev aldığı belgeselin çekimleri ise İstanbul, Ankara ve Marmaris'te yapıldı.