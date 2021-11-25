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Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu: (1)

25.11.2021 12:18

Gelen son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 turizm hedefini 29 milyon ziyaretçi ve 24 milyar dolar olarak revize ettiklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 turizm hedefini 29 milyon ziyaretçi ve 24 milyar dolar olarak revize ettiklerini bildirdi.

Ersoy, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, son iki yıldır dünyayı etkisi altına alan salgının küresel ölçekte bütün sektörlerin işleyişini son derece olumsuz etkilediğini söyledi.

Gerek kamuda, gerekse özel sektörde üretimden ulaşıma, eğitimden teknolojiye, sanayiden ticarete her alanda bir değişimi, kalıcı bir farklılaşmayı da beraberinde getirdiğine değinen Ersoy, turizm sektörü olarak da bu süreçten dersler çıkararak, kendini yenileyerek yola devam edeceklerini bildirdi.

Salgında en çok etkilenen sektörlerin seyahat, turizm ve turizmin dolaylı paydaşları olan kültür ve sanat olduğunu anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Devlet ile beraber hareket eden ama her şeyi devletten beklemeyen, hızlı alınması gereken kararlara çabuk adapte olan, şikayet etmek yerine 'Ben de varım' diyen, risk alan siz, sektör oyuncuları sayesinde 2021 yılında sezon başında hedefimiz olan 25 milyon ziyaretçi 20 milyar dolar gelir seviyesini 28 milyon ziyaretçi ve 22 milyar dolar gelir olarak daha önce revize etmiştik. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmekte olan kasım ve aralık aylarını dikkate aldığımızda hedefimizi 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir olarak tekrar yukarı doğru revize ettiğimizi de duyurmak istiyorum. Böylesi zor bir yılda devlet ve sektörün tüm kesimleri el ele vererek Akdeniz çanağında rakiplerimizi geride bırakarak tam da bir yıl önce söylediğimiz gibi V çıkış yapmayı başardık. Üstelik bunu yaparken 2018'de 647 dolar olan kişi başı turizm gelirimizi 830 dolara çıkarttık. Sadece ziyaretçi sayımızı, toplam gelirimizi değil, esas önemli olan kişi başı geliri de bu dönemde yükseltmeyi başardık."

"Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı sayesinde hızlı kararlar aldık"

Ersoy, son iki yılda yapılan atılımlar sayesinde Türkiye'nin yüzde 40 geriden takip ettiği İspanya'dan daha fazla turist ağırladığına dikkati çekti.

Öncelikle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın önemli rol oynadığına değinen Ersoy, ajansın yönetiminde 15 üyesi bulunduğunu, ağırlığını özel sektörün oluşturduğunu bildirdi.

Ajansın çok esnek ve hızlı yapısı olduğunu, bu sayede hızlı kararlar alabildiğini vurgulayan Ersoy, kamuda bu kadar hızlı karar alınamayacağını kaydetti.

Ersoy, ajans sayesinde Türkiye'nin diğer rakiplerine göre daha hızlı hareket etme kabiliyetine kavuştuğunu belirterek, "Türkiye son 2 yılda dünyada en çok ve en etkili reklam veren ülke oldu. Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru reklamı göstererek sonuç alıyoruz. Teknolojilerle birlikte rakiplerimizden ayrışarak yolumuza devam etme şansına sahip oluyoruz." dedi.

Yapılan her çalışmanın başarılı sonuçlarına ulaşıldığını aktaran Ersoy, tanıtımla tüm kazanımların geri alınabildiğini söyledi.

Ersoy, ajansın aynı zamanda sigorta gibi de çalıştığını, fiyat kırma işlemlerinin de önüne geçildiğini kaydetti.

Salgın sürecinde fiyatlarda ciddi çalkantılar yaşanmadığına değinen Ersoy, bunun neticelerini de turizm gelirlerinin artmasıyla görebildiklerini dile getirdi.

2022 gastronomi turizmi atılım yılı olacak

Ersoy, turizmin sürdürülebilir olması için 12 aya yayılması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ürün çeşitliliği getirerek yaptığımız tanıtımlarla turizmi 12 aya yayıyoruz. Amacımız sadece 12 aya yaymak değil, ülkenin tamamına turizmi yaymak. Eğer turizm ülkenin tamamında yapılabilir bir sektör haline gelirse o zaman herkes tarafından turizme sahip çıkılır. Şu anda aldığımız birçok haksız eleştiriyi almaz hale gelirsiniz. Çünkü herkesin gelir kapısı haline gelirse halkın tamamı sahip çıkar ve daha iyi noktalara geliriz. Ürün çeşitliliğine önem veriyoruz. 2022 gastronomi turizminde atılım yılı olacak. Turizm açısından gastronomi çok çok önemli. Gastronomi turizmiyle ilgili birkaç yıldır takip ettiğimiz konular var, onları sonuçlandırıyoruz, yıl başından itibaren açıklamaya başlayacağız. Türkiye ciddi farkındalık yakalayarak uluslararası gastronomiyle popüler olmuş turizm ülkeler arasında yerini alacak. Bizim yeme içme sektörümüz çok iyi durumda ama biz bunu çok iyi anlatamıyoruz."

Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifika dönemi

Salgınla birlikte Güvenli Turizm Sertifika programının da devreye girdiğini anımsatan Ersoy, Türkiye'nin bu program sayesinde Avrupa'da öncü olduğunu bildirdi

Diğer ülkeler tarafından örnek alındığını, kopyalandığını ancak hiçbirinin Türkiye kadar başarılı olamadığını belirten Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Turizmde bütün dünya rakibimiz, bütün dünya da potansiyel misafirimiz. Bu oyunu uluslararası kurallara göre oynadığımız sürece pasta payımızı artırabiliriz. Güvenli Turizm Sertifikasında ikinci bir aşamaya geçeceğiz. Artık hayatımızda kalıcı. Pandemi koşullarını yavaş yavaş önümüzdeki yıllarda terk edeceğini düşünerek aşılanmanın da etkisiyle bazı kurallardan vazgeçerken bazı yeni kurallar gelecek hayatımıza. Sürdürülebilir turizm ve iklim değişikliği konusunda belli kuralları belirleyip adımları atmazsak bu yarıştan önümüzdeki seneden itibaren geri kalmaya başlayacağız. Keyfiyetimize bağlı bir konu değil. Sektörler olarak gerekli adımları atmamız gerekiyor. Önümüzdeki ay itibarıyla Güvenli Turizm Sertifikasında olduğu gibi STK temsilcilerimizle detaylı olarak tartışmaya başlayacağız, belli bir geçiş sürecinde minimum 3 yıla yaymayı düşünüyoruz, Güvenli Turizmi Sertifika Programını, Güvenli Turizm ve Yeşil Sertifikası olarak değiştireceğiz. Hedeflerimizi vereceğiz, neler yapmamız gerektiğini anlatacağız. Yine dünyada öncü olacak şekilde bu adımları atmamız gerekiyor."

Ersoy, sertifikayla ilgili kuralların belirlenip 2022 sezonu öncesinde paylaşacaklarını bildirdi.

(Sürecek)

Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu: (1)

Mehmet Nuri Ersoy, Togo Cumhuriyeti, Antalya, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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