Son dakika haberleri! Ünlü belgesel kanalı Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanı görüntülüyor - Son Dakika

Dünyaca ünlü Amerikan televizyon kanalı History Channel, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanın belgeselini çekiyor.

Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar, 1959 yılında Harita Genel Komutanlığında bölge haritalarını oluşturmak için hava fotoğrafları üzerinde çalışma yaparken Ağrı Dağı'nın Telçeker köyü yakınlarında bulunan ve Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğu iddia edilen alanı keşfetti.

Bu keşif üzerine her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölge, yabancı araştırmacıların ve belgeselcilerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda bilim adamlarının nerede olduğu konusunda üzerinde uzlaşamadığı ve asırlardır gizemini koruyan Nuh'un Gemisi ile ilgili Türkiye Film Komisyonu, film sektörünün dikkatini bölgeye çekmek için çalışma başlattı.

Amerikan televizyon kanalı bölgede çekim yapıyor

Türkiye'de de bugüne kadar birçok kez belgesel kanallarına konu olan bölgede, bu kez dünyaca ünlü Amerikan televizyon kanalı History Channel çalışma yürütüyor.

Yönetmenliğini Sait Yardımcı, görüntü yönetmenliğini Abdurrahman İtik ve kameramanlığını Bülent Kaya'nın yaptığı belgesel filminde, Amerikalı araştırmacı Andrew Jones, turizmci Zafer Onay ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Nuh'un Gemisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok değere sahip olduğunu ve belgeselle ülke turizmine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Ağrı'nın Nuh'un Gemisi ile tanınırlığının çok fazla arttığını ifade eden Yardımcı, "Bu proje bittiğinde Ağrı'nın tanıtımında çok önemli bir rol alacaktır. Hem kültürel mirasa sahip çıkıyoruz hem de ülke turizmine katkıda bulunuyoruz. Belgesel çekimleri başladı." dedi.

Yardımcı, yabancı bilim adamlarının da bölgede birçok araştırma yaptığına işaret ederek, dünyanın alana ilgi gösterdiğini dile getirdi.

"Belgesel 1 milyardan fazla insana hitap edecek"

Alanla ilgili bilim insanlarıyla röportajlar yapıldığını aktaran Yardımcı, şöyle konuştu:

"History Channel dünyanın en önemli belgesel kanalı ve zannediyorum ki bu belgesel dünyada 1 milyardan fazla insana hitap edecek. Gerçekten çok önemli bir belgesel olacak. Burayla ilgili daha önce yapılan yerel belgeseller vardı. Türkiye Film Komisyonu olarak Türkiye'nin doğal bir film platosu olduğunu ve bunu dünyaya duyurarak çok daha fazla içeriğin üretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bulunduğumuz coğrafya hem eşsiz hem de tarih olarak çok geçmişi olan bir yerdir."

Yardımcı, belgeselin tamamlanmasının süre alacağını ve yaz sezonunda gösterime gireceğini anlattı.

Amerikalı araştırmacı Andrew Jones ise uzun zamandır turizmci Zafer Onay ile bölgede araştırma yaptıklarını kaydetti.

Belgesel yayınlandığında Nuh'un Gemisi hakkında insanların daha fazla bilgi sahibi olacağını ifade eden Jones, "Uzun zaman önce buraya ilk geldiğimde heyecanlandım. Daha sonraki süreçte Ağrı halkının misafirperverliğini görünce Amerika'dan birçok turistin buraya gelmesi için orada tanıtımlar yapmaya başladım. Hristiyan dünyası Ağrı'da Nuh'un Gemisi'nin olduğundan haberdar çünkü İncil'de de belirtilmiş. Nuh'un Gemisi ile ilgili mutlaka birçok insanın haberi vardır fakat bu belgeselle beraber daha fazla insanın dikkatini çekeceğiz. Bu da bölge için daha fazla turizm ve kalkınma demektir." diye konuştu.