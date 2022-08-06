Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
Üye Girişi

Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu

06.08.2022 12:14

Özellikle Hollywood filmlerinde yıldız oyuncuların seslendirmelerini yapmasıyla bilinen usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata veda etti.

Türkiye'deki en önemli seslendirme sanatçılarının başında gelen Sungun Babacan, İstanbul'da yaşamını yitirdi. 63 yaşında hayata gözlerini yuman Babacan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Usta ismin bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

"TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Seslendirme mesleğinin efsane isimlerinden, değerli ustamız ve üyemiz Sungun Babacan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin ve seslendirme camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Usta sanatçının kesin ölüm nedeni ve cenaze programı henüz netlik kazanmadı.

Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu

SUNGUN BABACAN KİMDİR?

5 Ekim 1958 tarihinde dünyaya gelen Sungun Babacan, lisans eğitimini ise İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Seslendirme çalışmalarına TRT'de başlayan Sungun Babacan, bu zamana kadar birçok projede seslendirme sanatçısı olarak görev aldı. Başarılı seslendirme sanatçısı Sungun Babacan ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme üzerine eğitimler verdi.

Başta Tom Cruise olmak üzere birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde ünlü sanatçıların seslendirmesini yaptı. 2012-2015 yılları arasında Kanal D ekranlarında mimar Selim Yuhay'ın sunuculuğunu yaptığı "Evim Şahane" programının dış sesi oldu. Ardından aynı program 2016 yılı eylül ayından itibaren TV8 ekranlarında yine mimar Selim Yuhay'ın sunuculuğunu yaptığı ve anlatımlarını Sungun Babacan'ın yaptığı "Güle Güle Oturun" adı ile devam etti.

Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
YORUMLAR (1)
500

Hollywood, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika


Son Dakika
21:05 Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi
20:53 Galatasaray transfer hamlelerine devam ediyor! Ünlü yıldız Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı
20:50 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenler şaşırıp kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş
20:42 Beşiktaş sezonu Kayserispor karşılaşmasıyla açıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti
20:35 MasterChef Dilara'nın sosyal medya paylaşımları takipçilerini mest etti
19:54 Burak Yılmaz yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarstı!
19:25 Sessizliğini koruyan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi sosyal medyadan paylaştı!
19:22 Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı 4-1 yendi
19:11 Düğünde oynadığı video ile gündem olan temizlik işçisine belediye başkanından hediye!
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 21:21:56. #1.13#
SON DAKİKA: Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement