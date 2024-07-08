Sultangazi Belediyesi Yaz Konserleri Başladı

Kültür Sanat

SUTANGAZİ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yaz konserlerinin ilkinde Sinan Akçıl sahne aldı. Sanatçı sevilen şarkılarını konsere gelen vatandaşlarla söyledi. Konsere ilişkin konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Gençlerle bir araya geleceğiz. Onları mutluluk ve heyecan içerisinde tutarken, Sultangazi'nin de bu mutluluğun bir tarafına yansımasını istiyoruz" dedi.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaz Konserleri' kapsamında ilk konserde sanatçı Sinan Akçıl sahne aldı. Konserde çok sayıda vatandaş konser alanını doldurarak eğlenceli anlar yaşadı.

Dursun, "Sultangazi'de yaz konserlerimiz başladı. Temmuz ayı itibariyle ağustos, eylül, ekim, kasım ayları boyunca hava şartları müsait olduğu müddetçe çok güçlü konserlerle Sultangazili kardeşlerim ile bir araya geleceğiz. Onları mutluluk ve heyecan içerisinde tutarken, Sultangazi'nin de bu mutluluğun bir tarafına yansımasını istiyoruz. Ben biliyorum ki Sultangazi'de özellikle gençler mutluysa kadınlar mutluysa bu mutluluk şehrin her yanına sirayet ediyor. Bundan sonra da güçlü işlerle, kültürel faaliyetlerle, sosyal faaliyetlerle ve şehri güzelleştirecek eğitim faaliyetleriyle her zaman Sultangazi'de bulunacağız ve Sultangazi'yi güçlü hale getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.