Sultangazi\'dan Başarı Ödülü: Bosna Hersek Gezisi

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SULTANGAZİ Belediyesi, SEDA ile hazırlanarak üniversite sınavında derece yapan öğrenciler ve ilçedeki lise birincileri için 4 günlük Bosna Hersek Gezisi düzenledi. Gezinin ulaşım ve konaklama dahil tüm masrafları belediye tarafından karşılandı.

Saraybosna, Srebrenitsa, Mostar köprüsü, cami ve medreseler gibi şehrin noktalarını rehberler eşliğinde gezen öğrenciler, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini de ziyaret etti.

'BAŞARI ELDE EDEN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN GEZİLER DÜZENLİYORUZ'

Başarıyı ödüllendirmenin yeni başarılara kapı açacağını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak başarıyı ödüllendirmenin yeni başarılara teşvik edeceğine inanıyoruz. Bu yüzden lise ve üniversite sınavında başarı elde eden öğrencilerimiz için geziler düzenliyoruz. Osmanlı'dan derin izler taşıyan ülkeyi öğrencilerimiz gezerken tarihte kısa bir yolculuğa da çıksın istedik. Rehber öğretmenler eşliğinde Bosna Hersek'i gezen öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum. Bu tür başarıya teşvik eden, öğrencilerimizi motive eden etkinliklerimizin devamı gelecek" diye konuştu.