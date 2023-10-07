Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri başladı - Son Dakika

Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri başladı

Son Güncelleme: 07.10.2023 16:43

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri, Malatya'nın yöresel lezzetlerini Sultangazi'ye taşıdı. Etkinlik kapsamında Malatya'nın yöresel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu tür etkinliklerle ilçe halkının memleket havası almasını sağladıklarını ve komşuların farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri, Malatya'nın yöresel lezzetlerini Sultangazi'ye taşıdı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Her sene memleket günlerine yaklaşık 200 bin kişi geliyor. Memleket günlerinde 2 ay içinde toplamda 1 milyon kişi memleket günlerine gelmiş, gitmiş ve özlemlerini gidermiş olacak." dedi.

Sultangazi Belediyesi; Anadolu'nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini, müziklerini ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği "yöresel günler" etkinliklerinde bu sefer kayısı diyarı Malatya'nın yöresel ürünleri sergilendi. Sultangazi Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu iş birliğiyle Sultangazi Etkinlik Alanında düzenlenen 4. Geleneksel Malatya Yöresel Günleri etkinliğinde üzümden kayısıya, hurmadan incire kadar Malatya'nın yöresel ürünleri ziyaretçilerin beğenisize sunuldu. 5-8 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, 4 gün sürecek.

Malatya Yöresel Günleri etkinliğine; Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, BBP İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yasin Kul, Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Durmuş, sivil toplu kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Başladı

"İki ayda 1 milyon kişi memleket özlemini giderecek"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, etkinliğin açılığında yaptığı konuşmada, Sultangazi'de her yıl yöresel günler düzenlediklerini hatırlattı. Bu etkinliklerde ilçe halkının memleket havası almasını sağladıklarını vurgulayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Komşularımızın farklı kültürleri tanımasına fırsat sunuyoruz. Malatya ile başladığımız etkinliklerimizi farklı illerimizde devam ettireceğiz. Memleketlerini özleyen bütün herkesi Sultangazi'ye davet ediyoruz." sözlerini kaydetti.

Etkinlik alanında yaklaşık 30 stant bulunduğunu ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, şu bilgileri paylaştı; "Stantlardan ziyade mini konserlerimiz, memleketlerin kendine özgü, giyim kuşam ile örf ve adetlerinin sergileneceği güzel bir memleket günü. Her sene memleket günlerine yaklaşık 200 bin kişi geliyor. Memleket günlerinde 2 ay içinde toplamda 1 milyon kişi memleket günlerine gelmiş, gitmiş ve özlemlerini gidermiş olacak."

Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Başladı

"Vaatlerimizin 4 kat daha fazlasını yaptık"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi'de güzel işler yapıldığını vurgulayarak, "Komşularımızın huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşamaları için gayret ediyoruz. Kültür, spor, bilim ve sanat alanlarınla komşularımız şehrimizde her şeye erişsin, en iyi hizmeti ilçemizden alsın diye var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana vadettiğimiz işlerin 4 katını yaparak ilçemizi 'Sultanşehir' hedefine daha da yaklaştırdık." diye konuştu.

Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Başladı

Sultangazi'yi dünyaya açacak proje: Sultanşehir Kültür Adası

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, konuşmasında Sultangazi'yi dünyaya açacak bir projeden de bahsetti. "Sultangazi'yi dünyaya açacak önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz." diyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, şunları aktardı; "İlçemize 23 bin metrekareyi kapsayan devasa bir alan kazandırıyoruz. Dünyanın en önemli sinema tarihi müzesini yapıyoruz. Projesini bitirdik, ihalesine çıkıyoruz. 1980'den itibaren dünya sinemasında kullanılan tüm malzemelerin sergileneceği müzeyi Sultanşehir Kültür Adası'nda inşa edeceğiz. Kültür adamızda sinema tarihi müzesinin yanı sıra İstanbul'un en nitelikli kütüphanesi, medresevari bir cami ve etkinlikler için açık ve kapalı alanlar da olacak. 23 bin metrekareyi kapsayan devasa bir alan ilçemize kazandıracağız."

Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Başladı

"Şehir ormanlarında Eko Turizm Alanı oluşturuyoruz"

Konuşmasının devamında "Şehir ormanlarında çok güzel bir projemiz var; Eko Turizm Alanı oluşturuyoruz." diyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda Güzelce Kemerinden Mağlova Kemerine kadar devam eden gidecek çok özel bir Eko Turizm Alanı oluşturuyoruz. Yeme-içmeden yürüyüşe, dinlenme alanlarından etkinlik alanlarına kadar cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu iki büyük projemizle sadece yerli değil, yabancı turistlerin de ilçemize gelmesini sağlayacağız." sözlerini vurguladı.

Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Başladı

Vatandaşlara Arapgir üzümü dağıttı

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, etkinliğin açılışının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara Malatya Arapgir üzümü dağıtan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ziyaretçilerle yakından ilgilendi, bol bol fotoğraf çektirdi.

Üzümden kayısıya, hurmadan incire kadar Malatya'nın yöresel ürünlerinin yer aldığı 4. Geleneksel Malatya Yöresel Günleri 4 gün sürecek.

Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Başladı
Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Başladı
Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Başladı
Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Başladı
Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Başladı
Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Başladı
Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Başladı
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Kültür Sanat

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Son Dakika Kültür Sanat Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de 4. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri başladı - Son Dakika
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