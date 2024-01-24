 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Talas Belediyesi, Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'ni tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Talas Belediyesi, Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'ni tamamladı

Talas Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi'nde inşa edilen Şuşa Azerbaycan Kültür Evi, Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisinde yer alacak. Kültür evi, iki ülke ve şehir arasındaki dostluk ve kardeşliği simgeleyecek. Açılış, Azerbaycan yetkilileri ve Kayseri protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek.

Talas Belediyesi, Şuşa Azerbaycan Kültür Evi\'ni tamamladı
24.01.2024 - 13:06,  Güncelleme: 13:23
Abone Ol

Talas Belediyesince yaptırılan Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'nde sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki 20 bin metrekare alana sahip Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisine yaptırılan kültür evi, hizmete girdiğinde iki ülke ve şehir arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi haline gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını, tek millet, iki devlet ilkesiyle kardeşliklerini pekiştirecek adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti.

Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nın açılışını 2022'de yaptıklarını ve park içerisinde bulunacak Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'nin temelini attıklarını anımsatan Yalçın, yapımı tamamlanmak üzere olan kültür evinin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliği simgeleyecek çok güzel bir bina olacağını kaydetti.

Azerbaycan'a özgü kültürel unsurların yer alacağı kültür evini ziyaret edenler, bu ülkeninin kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. Kültür evinin önünde Şuşa'da yer alan İsa Çeşmesi'nin bir benzeri ile Ermenistan tarafından katledilen 613 sivilin isimlerinin yer aldığı Hocalı Şehitleri Anıtı yer alacak.

Kültür evinin açılışı, Azerbaycan'dan gelecek yetkililer ve Kayseri protokolünün katılımıyla önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Yalçın, Azerbaycan, Yenidoğan, Talas, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Talas Belediyesi, Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'ni tamamladı - Son Dakika


22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi

Son Dakika
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:51:29. #1.13#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi, Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'ni tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement