Tarihi Camiler Ramazan İçin Hazır

Karabük, Sakarya ve Düzce'de ecdat yadigarı camiler, ramazanın manevi atmosferini yaşatmak için hazırlandı.

Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde, ahşap ya da taş ağırlıklı yapılmış farklı mimari özelliklere sahip koruma altında 32 cami bulunuyor.

Dış mimarileri, işlemeleri, minareleri, kubbeleri ve diğer özellikleriyle ilçeye hayat kazandırıp şehrin de simgesi haline gelen camiler, halk arasında ve çeşitli kaynaklarda anlatılan ilginç yapılış hikayeleri ve farklı mimari özellikleri ile merak uyandırıyor.

Yüzyıllardır vakit ve teravih namazlarına ev sahipliği yapan, asırlık camiler ramazanda ilçeye ayrı anlam katıyor.

"Camilerimizi Safranbolu'ya kazandıran ecdadımıza şükranlarımızı arz ediyoruz"

Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı, AA muhabirine, ramazan ayını coşku ve mutlulukla karşılamak için müftülük olarak hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Bostancı, heyecanlı, dolu dolu, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle ramazanı bereketli geçirmeyi umut ettiklerini kaydetti.

Safranbolu'nun kadim kültüre sahip olduğunu dile getiren Bostancı, "Tarihi çarşımızda tarihi camilerimiz var. Köprülü Mehmet Paşa Camisi, İzzet Mehmet Paşa Camisi, Kazdağlıoğlu Camisi, Dağdelen Camisi, Lütfiye Camisi, Eski Cami ve Kıranköy'de Ulu Cami. Buna benzer tarihi camilerimizde ramazan coşkusunu ayrıca yaşayacağız. Hem yerli halkımız hem de hem ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlar bu camilerimizi ziyaret ediyor, onların manevi ikliminden istifade ediyor. Bu yönüyle bu camilerimizi Safranbolu'ya kazandıran, bize emanet bırakan ecdadımıza şükranlarımızı arz ediyoruz." diye konuştu.

Bostancı, tarihi camilerin diğer camiler gibi temizlik ve bakım yapılarak ramazana hazırlandığını anlatarak, "Çarşamba akşamı Allah nasip ederse tüm halkımızı hem tarihi camilerimize hem de Safranbolu'muzdaki bütün camilerimize teravih namazı kılmak üzere bekliyoruz. Ramazan hazırlığı olarak ayrıca her sene olduğu gibi Safranbolu'muzda bütün camilerimizde mukabeleler okunacak." ifadelerini kullandı.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çivi kullanılmadan, çandı yöntemiyle inşa edilen ve zamana direnen tarihi Hemşin (Cuma) ve Orhangazi camileri, ramazana hazırlandı.

Dini ve mimari açıdan dikkati çeken kentteki asırlık camiler, tarihi dokularıyla ramazanda da ilgi görüyor.

Büyük ıhlamur ağaçlarıyla çevrili bahçesinde Osmanlı dönemine ait mezar taşları göze çarpan, alt kısmı yığma taşlarla üstü ahşaptan inşa edilen Orhangazi Camisi, inanç turizminde önemli konumda bulunuyor.

Çivisiz, birbirine geçirilme yöntemine göre kesilmiş kerestelerden oluşan yapısıyla görenleri büyüleyen Cuma Camisi, ramazanda mukabele ve teravih namazı sağladığı akustik ses ve tarihi dokusuyla cemaati cezbediyor.

Sakarya

Sakarya'da Osmanlı döneminin mimari zarafetini yansıtan tarihi camiler, ramazanın maneviyatını tarihi atmosferde yaşatıyor.

Kentin çeşitli bölgelerinde yüzyıllar önce inşa edilen Şeyh Muslihiddin, Ağa, Orhan Gazi, Yunus Paşa ve Rüstem Paşa camileri, geçmişteki depremlere rağmen asırlardır ayakta kalmayı başardı.

Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Adapazarı'nda inşa edilen ve doğal afetlerin yol açtığı zararlar sebebiyle zaman içerisinde çeşitli onarımlardan geçirilen Orhan Gazi Camisi, 2020'de aslına uygun şekilde yenilenerek ibadete açıldı.

Kaynarca ilçesinde metal çivi kullanılmadan, iç içe geçirilen ahşaplar ve tahta çivilerin kullanıldığı çantı tekniğiyle yapılan ve 2010 yılında restore edilen Şeyh Muslihiddin Camisi, cuma namazları ve önemli günlerde Müslümanların ibadetine açılıyor.

Sade Osmanlı mimarisiyle 1870'te inşa edilen Ağa Camisi, 2014'te restore edilerek hizmet etmeyi sürdürüyor.

Orhan Gazi döneminden kalma Sultan Orhan Camisi ile Mimar Sinan'ın eseri Rüstem Paşa Camisi de zaman içerisinde geçirdikleri restorasyonlarla ihtişamlarını koruyarak, ramazanın manevi iklimini tarihi atmosferde yaşama imkanı sunacak.