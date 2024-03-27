Tarihi çarşıda 70 ilin yöresel ürünleri halkla buluşuyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarihi çarşıda 70 ilin yöresel ürünleri halkla buluşuyor

Samsun'un tarihi Mecidiye Çarşısı'nda kurulan Yöresel Ürün Fuarı'nda 70 ilin ürünleri halkla buluşturuluyor. Fuarda renkli zeytinler, pancar ve yaban mersini ile renklendirilen zeytinlerin kilosu 250 TL'den satılıyor. Ayrıca pekmezler, doğal zeytinyağı ve diğer yöresel ürünler de sergileniyor. Vatandaşlar fuarı ziyaret ederek yöresel ve doğal ürünleri satın alıyorlar.

27.03.2024 00:18  Güncelleme: 00:23
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Tarihi çarşıda 70 ilin yöresel ürünleri halkla buluşuyor

SAMSUN - Samsun'un tarihi Mecidiye Çarşısı'nda kurulan Yöresel Ürün Fuarı'nda 70 ilin ürünleri halkla buluşturuluyor.

İlkadım ilçesinde yer alan tarihi Mecidiye Çarşısı içerisinde kurulan Yöresel Ürün Fuarı'nda 70 ile ürünler sergileniyor. Kendi illerinden gelen ürünleri tanıtan stant görevlileri ayrıca bu ürünlerin satışını da gerçekleştiriyor. Fuarda vatandaşlar en çok renkli zeytinlere ilgi gösterirken, pancar ve yaban mersini ile renklendirilen zeytinlerin kilosu 250 TL'den satılıyor.

"Samsun'da ürünlere ilgi oldukça güzel"

Pazarda pekmez satan stant görevlisi Şeyma Ela Yıldırım, "Ben çarşıda pekmezlerin tanıtımını yapıyorum. Keçiboynuzu, kara üzüm ve çam kozalağı pekmezimiz var. Şifa için alanlar daha çok çam kozalağı pekmezine ilgi gösterirken, genelde keçiboynuzu pekmezinin tadını beğeniyorlar. Pekmezlerin kilosunu 250 TL'den satıyoruz. İlgi Samsun'da oldukça güzel. Ramazan'da gündüzleri haraketlilik azalsa da satışlar yolunda gidiyor. Biz Antalya'dan gelen ürünleri sergiliyoruz. Ayrıca Trabzon, Gümüşhane, Adana, Gaziantep ve Malatya gibi birçok ilden gelen yöresel ürünler burada halkla buluşuyor" dedi.

"En çok renkli zeytinlere ilgi gösteriliyor"

Vatandaşların en çok renkli zeytinlere ilgi gösterildiğini ifade eden Anıl Karaaslan, "40 gündür Samsun'dayız. Yöresel Ürün Fuarı'nda birçok ilden gelen satıcılar kendi yörelerinin ürünlerini hem tanıtıyorlar hem de satıyorlar. Ben de Aydın yöresinden ürünleri sergiliyorum. Standımızın en dikkat çeken ürünü renkli zeytinler. Mor zeytinimize rengini yaban mersini ile salamura ederek kazandırıyoruz. Kırmızı zeytinimizi de pancar ile salamura ederek renklendiriyoruz. Bu renkleri tamamen doğal yöntemlerle elde ediyoruz. İnsanlarımızın de en çok bu zeytinler dikkatini çekiyor. Zeytinlerin kilosunu 250 TL'den satışa sunuyoruz. Doğal zeytinyağımız, kuşburnumuz ve birçok ürünümüz var. Halkımıza ürünlerimizi tanıtıyoruz" diye konuştu.

Şans eseri fuarı görerek ziyaret ettiğini belirten müşteri Abdullah Oflaz, "Yolda yürürken fuarı görünce uğradım. Tüm stantları gezdim. Gayet güzel ürünler var. Fuarı beğendim. Malatya standından kayısı kurusu aldım. Tekrar bir şeyler daha almayı düşünüyorum. Fuarda marketlerde olan ürünler varama buradakiler bana daha yöresel ve doğal gibi geldi. Hatta bazı ürünler marketten daha ucuz. Ben aldığım kayısı kurusunu hoşaf yapacağım. Alacağım diğer ürünleri de iftarda değerlendireceğim" şeklinde konuştu.

Öte yandan fuarda tüm bölgelerden 70 ilin yöresel ürünleri anlaştıkları tarih aralıklarında vatandaşlar ile buluşturuluyor.

Kaynak: İHA

Samsun, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi çarşıda 70 ilin yöresel ürünleri halkla buluşuyor - Son Dakika

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