Tarım Kredi Kooperatif Market'in 641'inci şubesi Erzincan'da açıldı - Son Dakika

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 641'inci şubesi Erzincan'da törenle açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif Market'in şubesi, Cumhuriyet Mahallesi'nin Ordu Caddesi üzerinde hizmete girdi.

Vali Mehmet Makas, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın salgın kaynaklı bir belirsizlik içinde olduğunu ve tedarik zincirinde sıkıntı yaşandığını söyledi.

Bu sıkıntının çok daha üstünde piyasa ile oynandığını ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bunu defalarca dile getirdiler. Piyasa ile hakikaten piyasa şartları noktasında arz talep noktasını belirleyerek vatandaşa fiyatlandırma yapın, denilmesine rağmen çok farklı zincirler marifetiyle 1 liralık malın 5 liraya, 5 liralık malın 10 liraya satıldığını müşahede ettik. Bunun üzerine sektöre birebir kamu tüzel kişiliğine haiz olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin girmesi talimatı Cumhurbaşkanımızca verildi. Direk çiftlikten sofraya arada aracı olmadan, ama vatandaşımıza hakikaten daha ucuz ürünü sunmak adına Tarım Kredi Kooperatiflerimiz bu marketleşme yoluna gitti. Bu vatandaşa hizmet içindir. Aziz milletimizi içindir. Sizde destekleyin, inşallah daha zincirler artarak devam etsin ve piyasa şartları daha olgunlaşsın."

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketi Doğu Anadolu ve Karadeniz Grup Müdürü Celalettin İnan da 65 il 271 ilçede müşterilere hizmet verdiklerini belirterek, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakı olan marketlerin 641'incisinin Erzincan'da açıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek marketin açılışı yapıldı.