Tavşanlı'da 3200 Yıllık Arkeolojik Keşif - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tavşanlı'da 3200 Yıllık Arkeolojik Keşif

Tavşanlı\'da 3200 Yıllık Arkeolojik Keşif

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3200 yıllık delici alet ve cımbız bulundu. Kazılar devam ediyor.

05.12.2024 16:21
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Tavşanlı Höyük'te 3 bin 200 yıllık tarihe ışık tutan eserler bulundu.

Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır

DİKKAT ÇEKİCİ ESERLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Höyük kazıları, 3 bin 200 yıllık tarihe dair çarpıcı buluntuları ortaya çıkardı. Arkeologlar, delici alet, boğa biçimli taş kolye ucu ve tunçtan cımbız gibi dikkat çekici eserleri gün yüzüne çıkarırken, bu eserlerin yangına maruz kalması sayesinde oldukça iyi korunduğunu belirtti.

Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır

EŞSİZ İPUÇLARI SUNUYOR

Yangın sonucu tahrip olan bölge, aynı zamanda buluntuların korunmasını sağladı. Bu durum, bölgedeki geçmiş medeniyetlerin yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor. Keşfedilen eserlerin bölgenin zengin kültürel geçmişini anlamada önemli bir rol oynayacağı ifade ediliyor.

Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Arkeoloji, Tavşanlı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tavşanlı'da 3200 Yıllık Arkeolojik Keşif - Son Dakika

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