Tavşanlı Höyük'te 3 bin 200 yıllık tarihe ışık tutan eserler bulundu.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Höyük kazıları, 3 bin 200 yıllık tarihe dair çarpıcı buluntuları ortaya çıkardı. Arkeologlar, delici alet, boğa biçimli taş kolye ucu ve tunçtan cımbız gibi dikkat çekici eserleri gün yüzüne çıkarırken, bu eserlerin yangına maruz kalması sayesinde oldukça iyi korunduğunu belirtti.
Yangın sonucu tahrip olan bölge, aynı zamanda buluntuların korunmasını sağladı. Bu durum, bölgedeki geçmiş medeniyetlerin yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor. Keşfedilen eserlerin bölgenin zengin kültürel geçmişini anlamada önemli bir rol oynayacağı ifade ediliyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Tavşanlı'da 3200 Yıllık Arkeolojik Keşif - Son Dakika
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