TEKNOFEST Adana'da üçüncü gün etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

TEKNOFEST Adana'da üçüncü gün etkinlikleri başladı

TEKNOFEST Adana\'da üçüncü gün etkinlikleri başladı

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), üçüncü gününde çok sayıda etkinlikle devam edecek.

04.10.2024 09:46
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), üçüncü gününde çok sayıda etkinlikle devam edecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı festivalin üçüncü gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.

Ziyaretçiler, dün olduğu gibi bugün de SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterisini takip edebilecek.

Yarışmalar sürecek

Bu yıl 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla kişinin başvurduğu teknoloji yarışmalarında dereceye girenler, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Festivalde ayrıca, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) yapılacak.

Dijital yolculuğa çıkılabilecek

TEKNOFEST 2024'te oluşturulan "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek.

Katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

Diğer etkinlikler

Festival ana sahnesinde, "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" etkinliği düzenlenecek.

Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Keşif Kampüsü Mezuniyet Töreni", "Sahne Senin Çocuk", "Tiyatro Gösterisi" ve "Belgesel Gösterimi" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları düzenlenecek.

Katılımcılar gün boyunca "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Kara ve Hava Araçları Sergisi", "Hareketli Kara Araçları Sergisi", "Sıcak Hava Balonu", "Bigg Çadırı", "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat TEKNOFEST Adana'da üçüncü gün etkinlikleri başladı - Son Dakika

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