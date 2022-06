Trabzon'da "Ciğer Şöleni" düzenlendi

Kardeş belediyeler olan Of Belediyesi ile Diyarbakır'ın Sur Belediyesi iş birliğiyle, "Çay da Bizim Ciğer de Bizim! Horon da Bizim Halay da Bizim! Biz biriz, beraberiz. Hep birlikte Türkiye'yiz" sloganıyla "Ciğer Şöleni" düzenlendi.

Of Sahil Parkı'ndaki şölene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Diyarbakır Vali Yardımcısı Murat Yıldız, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yavuz Güner, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'dan gelen 30 ciğer ustasının hazırladığı 1,5 ton ciğerin katılımcılara ikram edildiği şölende, Sur Belediyesi halk oyunları ekiplerince halk oyunları gösterisi sunuldu.

Trabzon Valisi Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, birlik ve kardeşliğe ayrı bir anlam katan etkinliğin Sur ile Of arasında gönül köprüsü kurduğunu belirterek, "Biz bir oldukça, diri oldukça, hep birlikte Türkiye oldukça kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz her zaman daim olacak." dedi.

Diyarbakır'ın İslam medeniyetinde çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Ustaoğlu, şunları ifade etti:

"Anadolu'nun İslam ile buluştuğu ilk şehir. Böyle bir şehirle Karadeniz'imizin güzel bir ilçesinin bir araya gelmesi, böyle bir organizasyonu yapması da çok anlamlı oluyor. Geçmişimize ne derece sahip çıkarsak geleceğimize de emin adımlarla ilerleriz. O kadim toprakları bilmek, o bölgeleri görmek, yaşamak, o insanlarla birlikte olmak ayrı bir anlam ifade ediyor. Bizim birliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza çimento olacak bu organizasyonlar çok anlamlı."

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yavuz Güner de etkinliğin Sur ve Of ilçe belediyelerinin kardeşliğine, birlik ve beraberlik açısından önemine işaret ederek, "Sizlerle kısa süre önce Sur'da beraber olduk. Bugün buraya beraber geldiğimiz birçok arkadaşımızla Karadeniz'imizin birçok özelliğini saymakla bitiremeyiz. Burada bizleri samimiyetle karşıladığınız için hepinize, başta Of Belediyemize teşekkür ediyorum. Sur ve Of belediyemizin kardeşliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da 6 ay önce Sur ilçesinde düzenlenen Hamsi Şöleni ile mükemmel bir etkinliğe imza attıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu vesileyle aramızdaki kardeşlik bağlarını da pekiştirmiş olduk. Şimdi bu etkinliğin ikinci ayağını Of'ta düzenledik. Diyarbakırlı kardeşlerimizi burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Amacımız, Diyarbakırlı kardeşlerimize misafirperverliğimizi göstererek tüm Türkiye'ye güzel bir mesaj daha vermek. Biz birlikte olursak bizi kimse yıkamaz. Biz biriz, kardeşiz. Kardeşliğimiz ilelebet sürecektir."