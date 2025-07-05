Trabzon\'da Hat Sanatı Sergisi

ALBAYRAK Grubu, koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturduğu hat sanatı sergileri ile Kültür Yolu Festivali'ne misafir olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda festivalin Şanlıurfa ve Bursa duraklarında beğeni toplayan sergileriyle Albayrak, üçüncü adım Kültür Yolu Festivali'nin Trabzon durağında sanatseverlerle buluştu. Ziraat Katılım'ın sponsoru olduğu Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, Trabzon Şehir Müzesi'nde sanatseverleri ağırladı.

Albayrak Grubu'nun Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden hareketle hazırladığı Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Trabzon durağında yer alan Trabzon Şehir Müzesi'nde misafirleri ile buluştu.

Sanatseverlerin ve protokolün yoğun bir ilgi gösterdiği Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi'ne; eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Av. Mesut İskenderoğlu, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Trabzon Limanı Genel Müdürü Emin Bilgin katıldı. Bugün Trabzon Şehir Müzesi'nde açılışı gerçekleşen Sergi, 31 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

'BİR SELAMA ADANAN SERGİ'

Kur'an-ı Kerim'in selam temalı ayetlerinden ilham alan hat eserleri sanatseverlerle buluştu. 12 usta hattatın gelenek ve moderni harmanlayarak Kur'an-ı Kerim'deki 'selam' ayetlerinden hazırladığı hat sanatı eserleri geçtiğimiz yıllarda Ayasofya Camii'nde de sergilenmişti.

'Allah esenlik yurduna çağırıyor' (Yünus Süresi 25) ayetinden, 'Engin merhamet sahibi Rabden gelen söz şu olacak: 'Selam size' (Yasin Süresi) ilahi müjdesine kadar uzanan hat yolculuğu, ziyaretçilerini sadece bir sanat sergisine değil; aynı zamanda tefekkür dolu bir manevi iklime de davet ediyor. Albayrak hat sanatı ile 11 yıllık yolculuğunun en güzide örneklerinden olan Selam Ayetleri ile ilahi selamın insana, hayata ve sonsuzluğa dair sunduklarını sanatseverler ile paylaştı.

Serginin açılışında konuşan Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Abdullah Hanönü, "Albayrak Grubu Halk Sergisi olarak hatta verdiğimiz desteği 10 yıldır devam ediyoruz. 10 yıl öncesinde başladığımız yolculukta her yıl farklı bir temayla yola çıkıyoruz. Son iki yıldır da kültür yolu festivalleri kapsamında birçok şehrimizi ziyaretçilerle ve sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bugün de Trabzon'da ikinci açılışımız. Geçen yıl Besmele-i Şerif'le beraber sanatseverlerle buluşmuştuk. Bu yılda Selam ayetleriyle beraber hem Trabzon'a, sanatseverlerle, hat severlerle buluşturmak istedik. Bu sergiyi 12 hattatımızla çalışıyoruz. Bir de kapakla beraber bir takvim haline getiriyoruz. Şu anda gerek Türkiye'de gerekse dünyadaki en ünlü hattatlarımızla beraber 12 farklı hattatımızın farklı yazı çeşitleriyle beraber bu sergiyi düzenliyoruz. Burada da 12 tane artı kapak eserimizle beraber 13 selam ayetlerinden oluşan sergimizi bütün sanatseverlerle, hat severlerle buluşturmak niyetindeyiz. 9 gün boyunca buradayız. Bütün Trabzon halkını, sanatseverleri, kültür sanatseverlerini ziyarete bekliyoruz ve hepsini sergimizi gezmeye davet ediyoruz" dedi.

'İNSANLIĞA VE TÜM HAT SANATI SEVERLERİYLE BULUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bu yıl hat sergisinin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Hanönü, "Tabi selam ayetleri yani gelen ayetler içerisinde Kur'an-ı Kerim içerisindeki selam ayetlerinden oluşuyor bu hat sergimiz. 12 farklı hattatımızın 12 farklı ayeti bir şekilde hatta dönüştürüyor burada. Biz de bu selam ayetlerinden dünyanın ihtiyacı olan selama, tüm insanlığa selam olsun, tüm Müslümanlara ve tüm insanlığa selam olsun diye bu ayetleri tüm insanlığa ve tüm hat sanatı severleriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Bütün eserlerimiz, selam ayetleri Kur'an-ı Kerim'in özel ayetlerinden oluşuyor ve özel anlamlarından oluşuyor. Selamla karşılama, selamla cennete girme ve birçok içerikle bu hattı, bu sanatı ifade ediyoruz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Önce Urfa'daydık, geçen hafta Bursa'daydık, bugün Trabzon'dayız ve bu yılda yine 10 şehirle finale ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, 5 – 31 Temmuz tarihleri arasında Trabzon Şehir Müzesi'nde, her gün 09.00 – 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.