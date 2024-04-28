Trabzon'daki Ayasofya Camii'ne yoğun ilgi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'daki Ayasofya Camii'ne yoğun ilgi

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Trabzon'daki Ayasofya Camii'ne bugünlerde havaların ısınmasıyla birlikte yerli turistler yoğun ilgi gösteriyor. Restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından açılan cami, ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Nevşehir'den gelen lise öğrencileri de camiyi gezmek için Trabzon'a geldi.

28.04.2024 10:10
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Trabzon'daki Ayasofya Camii'ne yoğun ilgi

Havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi sayısı artışa geçti

TRABZON - Trabzon'daki Ayasofya Camii'ne bugünlerde havaların ısınmasıyla birlikte yerli turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii'ne, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Trabzon'da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Camii, Nevşehir'den gelen lise öğrencilerini ağırladı.

Öğrencileri Nevşehir'den Trabzon'a geziye getirdiklerini belirten Halit Karabulut, "Nevşehir Anadolu Lisesi öğrencilerini Trabzon'a gezmeye getirdik. Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü'nün ardından şimdi de Ayasofya'yı geziyoruz. Çok güzel çok memnunuz. Daha önce3-4 kez gelmiştim şimdi biraz daha değişti çok güzel olmuş" dedi.

Nevşehir Fen Lisesi 11 sınıf öğrencilerinden Taha Öncül Ayasofya'ya ilk kez geldiğini belirterek, " Karadeniz'e de ilk gelişim. İzlenimlerim çok güzel. Gezmek isteyenlere tavsiye edebileceğimiz yerlerden diyebiliriz" diye konuştu.

Trabzon'un doğasını çok beğendiklerini ifade eden Kadir Bekaroğlu ise, "Nevşehir'den geliyoruz. İlk geldik beğendik çok güzel. Trabzon'un doğası kültürü güzel. Yine gelmeyi düşünüyorum"dedi.

Trabzon\'daki Ayasofya Camii\'ne yoğun ilgi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'daki Ayasofya Camii'ne yoğun ilgi - Son Dakika

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