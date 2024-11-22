Troya Müzesi'nde Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Troya Müzesi'nde Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi

Troya Müzesi\'nde Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi

Çanakkale'deki Troya Müzesi, 'Müzeyi Ele Geçirme Günü' etkinliği ile 20 çocuğa farklı müze görevlerini devretti. Müze müdürü Rıdvan Gölcük, müzelerin eğitimde önemli rol oynadığını belirtti.

22.11.2024 12:25  Güncelleme: 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde 'Museum Takeover Day' (Müzeyi Ele Geçirme Günü) gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 20 çocuk, bir günlüğüne müze profesyonellerinin üstlendiği görevleri yerine getirdi. Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "Müzeyi çocuklara devretmekten oldukça mutluyuz" dedi.

Çanakkale'de 5 bin 500 yıllık geçmişe ışık tutan birçok eserin sergilendiği Troya Müzesi'nde 'Müzeyi Ele Geçirme Günü' gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 20 çocuk müze profesyonellerinin yaptığı görevleri devraldı. Müze müdürü, müze müdür yardımcısı, sanat tarihçi, arkeolog, eğitim ve organizasyon departman sorumlusu, koleksiyon sorumlusu, güvenlik personeli, rehber, sosyal medya yöneticisi, mağaza ve kafe görevlisi gibi birbirinden farklı görevlerde toplam 16 çocuk, müzenin açık olduğu 08.30-17.30 saatleri arasında profesyonellerin görevini yerine getirecek.

'MÜZELERİN EĞİTİM KONUSUNDA YAPABİLECEKLERİ ÇOK İŞ VAR'

3'üncü Milli Kültür Şurası'nda müzelerle ilgili çok önemli bir noktaya temas edildiğini söyleyen Müze Müdür Rıdvan Gölcük, "Müzeler sadece saklama ya da sergileme yapılan mekanlar değildir. Aynı zamanda okul dışı öğrenme alanları arasında en kuvvetli mekanlardan birisidir. Müzelerin eğitim konusunda yapabilecekleri çok iş var. Bu sebeple geçtiğimiz yıl yeni bir projeye başladık. İngiltere, Londra'dan partner ortak bir müze bulduk ve 'Takeover Day' uygulamasına geçen sene kasım ayında başladık. 'Takeover Day', çocukların bir günlüğüne müzeyi devraldığı ya da ele geçirdiği bir çocuk etkinliği. Öncesinde müze, sosyal medyadan çocuklara 'Müzede görev almak ister misiniz?', 'Müzede hangi işi yapmak istersiniz? 'Bize bir motivasyon mektubu yazın' diye açık çağrı yapıyor" ifadelerini kullandı.

'MÜZEYİ ÇOCUKLARA DEVRETMEKTEN OLDUKÇA MUTLUYUZ'

Gölcük, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye'nin dört bir yanından çocuklar bu sene motivasyon mektuplarını bizlerle paylaştılar. Çocuklardan müze müdürü, kafe sorumlusu, rehber, arkeolog olmak isteyen ve bizimle çalışmak isteyenlerden bu mektupları topladık. Dün müzede yarım günlük bir oryantasyon eğitim yaptık. Çocuklara bu meslekleri tanıttık. Ardından hangi meslekleri yapacaklarını belirledik. Bugün müzede tüm bu görevleri 8-12 yaş arasındaki çocuklar yapıyor. Bu, kültür mirası sevgisini aşılamanın temel yollarından bir tanesi. Çocuklara sorumluluk almayı öğreten, onlara özgüven veren, yaratıcı düşünmeyi aşılayan bir eğitim uygulaması. Troya Müzesi bunu Türkiye'de yapan ilk kamu müzesi oldu. Bu uygulamada 2'nci yılımız. Çocuklar görevleri yaptıkları süre boyunca mutlular, özgüvenliler. Müzeyi çocuklara devretmekten oldukça mutluyuz."

'MÜZEYİ DEVRALMAK EĞLENCELİ'

Etkinlikte Troya Müze Müdürü olan Kumkale Ortaokulu Öğrencisi Lisa Meran Polat (11), "Müzeyi bir günlüğüne biz devraldık. Ben müze müdürüyüm. Mağaza çalışanı, restoratör, müdür yardımcısı ve rehber olan çocuklar var. Biz bu etkinlikle beraber bütün çocuklar olarak kendimizi mutlu hissettik. Müzeyi devralmak eğlenceli" dedi.

Müzede rehberlik görevinde bulunan Bulut Asilkan ise (8) "Müzeyi Ele Geçirme Günü'nde rehber olarak görev yapıyorum. Şu anda Pers döneminden bir lahidin önünde duruyoruz. Lahidin üzerinde av yapan bir Pers askeri var. Pers askeri köpekleriyle birlikte yaban domuzu avlıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Çanakkale, Etkinlik, Gölcük, Eğitim, Kültür, Sanat, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Troya Müzesi'nde Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:51 Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
20:43 Bakan Fidan’dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici Bakan Fidan'dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici
20:35 Narin cinayetinde askeri üssün kamera kayıtları incelenecek Narin cinayetinde askeri üssün kamera kayıtları incelenecek
19:41 Vergi borçları siliniyor mu Bakan Şimşek’ten iddialara yanıt Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt
19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
19:19 Haber alamadığı babasını yanmış halde buldu Haber alamadığı babasını yanmış halde buldu
19:05 Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan olası İstanbul depremi için korkutan sözler Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan olası İstanbul depremi için korkutan sözler
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:42 Osman Hamdi Bey’in tablosu Paris’te 571 bin 500 Euro’ya satıldı Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'te 571 bin 500 Euro'ya satıldı
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 14:06:03. #1.13#
SON DAKİKA: Troya Müzesi'nde Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.