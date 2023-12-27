TRT\'nin yeni dizisi Karaağaç, Kapadokya giriş kapısı olan Soğanlık Vadisi\'nde çekilecek

Kapadokya'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yer tutan Aziz George'nin ilk Kilise' sinin de içinde bulunduğu, oyma mağaraları ve peri bacaları oluşumlarıyla muazzam bir tarihe ve de coğrafi güzelliğe sahip olan Soğanlı Köyü ve Soğanlı Vadisi artık dizi ve sinema dünyası için doğal bir plato haline geldi. TRT ekranlarında yayınlanacak olan Karaağaç dizisinin çekimleri de Soğanlık Vadisi'nde yapılacak.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK HIZ VERDİ

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan ve tarihin en eski oyma mağaralarına, erken Hristiyanlık dönemine ait ilk Kiliselerine ev sahipliği yapan Soğanlı Vadisi, Soğanlı Köyü'nün taşınmasıyla adeta tarihin hızla değişen hafızası içinde unutulmuştu. 18 Mayıs 2022 tarihinde Kayseri'ye Vali olarak atanarak göreve başlayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in dikkatini ilk çeken yerlerden biri olan Soğanlı Vadisi önemli bir dönüşüm geçireceğinin de sinyallerini vermişti.

VADİNİN TURİZME KAZANDIRILMASI İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'yle el ele vererek vadinin turizme kazandırılması için adeta seferberlik başlattı. Eski Soğanlı Köyü bütünüyle elden geçirilerek restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarına geçildi. Sokak sağlıklaştırma faaliyetleri, yürüyüş yolları ve genel peyzaj çalışmalarına ek olarak Soğanlı Vadisi sıcak hava balonu uçuşlarını başlatarak köyün sahip olduğu tüm potansiyel dinamikleri hızlı bir şekilde hayata geçirdi. Son olarak yakın zamanda tamamlanan gece aydınlatmaları ile Soğanlı Vadisi bütünüyle büyüleyici bir görünüme kavuşmuş oldu.

TRT'NİN YENİ DİZİSİ KARAAĞAÇ İÇİN PLATO OLACAK

Bölgenin cazibesi ve ünü kısa sürede ülke genelinde ve yurt dışında karşılık bulurken Soğanlı Vadisi önemli kanal ve yapım şirketlerinin de ilgi odağı olmayı başardı. Bu kapsamda TRT'nin yeni yayın dönemine ait iddialı yapımlarından olan Karaağaç dizisi de Soğanlı Vadisi'nde çekilmeye başlanıyor. Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Karaağaç dizisinin çekimlerine Ocak ayında başlanması planlanıyor.

FESTİVALDE GÖSTERİLECEK FİLMİN ÇEKİMLERİ SOĞANLIK VADİSİ'NDE ÇEKİLDİ

Uluslararası ödüllü yönetmen Özge Kural'da son filmi Hecva'yı yine Soğanlı Vadisi merkez olmak üzere tamamı Kayseri'nin sahip olduğu coğrafi güzellere sahip destinasyonlarda çekti. Çekimleri tamamlanan filmin montajının ardından başta Japonya olmak üzere birçok ülkede düzenlenen film festivallerinde boy göstermesi bekleniyor. Soğanlı Vadisi sahip olduğu eşsiz güzellikleri ve turizm alanında önemli bir cazibe merkezi haline gelmiş olmasıyla önümüzdeki günlerde vadiyi ziyarete gelen misafir ve turistlerle dolup taşacağa benziyor.