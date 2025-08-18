Türk Dizileri Dünyada Tanıtım Gücü

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi dizi ve filmlerin çekildiği İstanbul'daki platoyu ziyaret etti.

Bakan Ersoy, İstanbul Beykoz'daki film platosunu ziyaret ederek, film süreçlerinin mutfağını yerinde inceledi. İstanbul sokaklarının yansıtıldığı platoda Türk dizileri ve sinema sektörünün dünyada ulaştığı başarıları değerlendiren Ersoy, dünyanın dört bir yanında 170'e yakın ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin artık klasik reklam yöntemlerinden çok daha etkili bir tanıtım aracı haline geldiğini vurguladı. Bakan Ersoy, "Özellikle dünya geneline baktığınız zaman Amerika ekstrada yer alıyor dizi film sektörü olarak ama Türkiye de onun en yakın rakibi olarak tüm dünyada kabul ediliyor" dedi.

'ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'

Türkiye'nin İstanbul başta olmak üzere birçok dizinin çekim platosu haline geldiğini belirten Ersoy, "Başta Antalya olmak üzere ülkemizin birçok noktasında film platosu olarak kullanılması için bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü diziler sayesinde reklamdan çok daha etkili bir şekilde bireylerin, evlerine, cep telefonlarına ulaşma imkanı sağlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Türk dizilerinin sadece kültürel değil, turistik etki de yarattığını söyleyen Bakan Ersoy, dünyada birçok kişinin dizileri seyrederek seyahat kararlarını o filmlerde gördükleri mekanlarla orantılı bir şekilde aldıklarını dile getirdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte 200'e yakın ülkede çok yoğun tanıtım yapıldığını söyleyen Ersoy, Türk dizilerinin gücünü son 10 yıldır çok ciddi bir şekilde kullandıklarını ifade etti. Bunun tanıtım açısından çok çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, dizi sektörünün gücünü tanıtımda kullanarak bu yıl TGA'nın iki önemli deneme yaptığını söyledi.

Bakan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle Antalya ve İstanbul ile ilgili mini diziler çektik ve 1,5 milyar görüntüleme aldık. 100 milyonlarca izlenme aldık. Bu tepkiler de çok olumlu. Şimdi artık bunu, bu yeni iletişim modelini daha da geliştirerek dünyanın birçok yerine hedef pazarlarımıza Türk dizileriyle ulaşmak istiyoruz. Türkiye'nin kültürünü, güzelliklerini ama her şeyin önemlisi Türkiye'nin cazibe noktalarını, insanların ellerine ama cep telefonlarına eriştirmek bu dizilerle mümkün."

'BU PLATOLAR TURİZME DE HİZMET EDİYOR'

Platoların turizm açısından da önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Türkiye'nin bu tarz mekanlara sahip olması çok önemli. Burada güzel bir şey başarmışlar. Artık sadece bir film platosu gibi değil, bir turistik cazibe noktası olarak da kullanılıyor. Platoların bu şekilde turizme de hizmet vermesi bizi hem sevindirdi hem gururlandırdı" diye konuştu.

Bakan Ersoy, platoya ziyaretine ilişkin Next Sosyal hesabından yaptığı açıklamada ise "Tarihi atmosferi, dev prodüksiyon alanları, dünya standartlarındaki çekim imkanları ve doğal platolarıyla Türk dizi sektörü artık dünya liderliğine oynuyor. Türk dizileri 170'den fazla ülkede 1 milyardan fazla kişiye doğrudan ulaşıyor. Son 20 yılda elde edilen bu prestij, ülkemizin tanıtımında klasik reklam yöntemlerinden çok daha etkili bir vitrin oluşturuyor. Bu güçlü başarıyı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hazırlanan İstanbul ve Antalya temalı mini diziler aracılığıyla yeni bir boyuta taşıdık. Dünya genelinde 1,5 milyara yakın görüntüleme elde ederek ülkemizin tanıtımına kalıcı bir değer kattık. Bu başarının kalbinin attığı mekanları da yerinde görmek üzere İstanbul Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret ettik. Türk dizilerinin küresel başarısında pay sahibi olan Bozdağ Film Platoları'nda Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a, Destan'dan Ateş Kuşları'na kadar milyonlarca izleyiciye ulaşan yapımlar hayat buluyor. Ziyaretimiz sırasında gördük ki bu dev prodüksiyonların kalbinde yer alan Bozdağ Film Platoları artık yalnızca bir çekim merkezi de değil; turizme yön veren, kültürel mirasımızı dünyaya taşıyan güçlü bir cazibe noktası. Kültürümüzü, tarihimizden aldığı ilhamla ekranlara taşıyan ve Türkiye'nin dünya sahnesindeki marka değerini yükselten tüm emekçilere gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.