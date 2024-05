Türk Mutfağı Haftası\'nda Kadınların El Emeği Ürünleri Yoğun İlgi Görüyor

Kültür Sanat

Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde kadınların el emeği ürünleri yoğun ilgi görüyor

Kooperatifçi Burcu Köse;

"10 kavanozla başlayıp binlerce kavanoza döndük"

Kooperatif gönüllüsü Kezban Kurnaz;

"İnsanların bizlere güler yüzlü olmaları bile çok güzel"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de üretmenin keyfini yaşayan kadınlar, 21-27 Mayıs tarihleri Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla, el emeği ürünlerini Valilik Meydanı'nda vatandaşlara sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı. Eskişehir'de farklı bölgelerde el emeği üretim yapan kadınlar, kooperatiflerini ve yöresel lezzetleri tanıtmak için hazırladığı ürünlerini Eskişehir Valilik Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara sunmaya başladı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eskişehir Valiliği destekleriyle kurulan stantlardaki çeşitli el emeği ürünler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, kooperatifçi kadınlar üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eskişehir Valiliği Meydanı'nda kurulan stantlarda Mahmudiye'deki kadınlarla el emeğiyle ürettikleri ürünleri satışa sunan Burcu Köse, Türk Mutfağı Haftası'nın hem üreticiler hem de yeni lezzetler tadan vatandaşlar için çok güzel olduğunu söyledi. Kooperatif kurulduğunda az miktarda ürünler ürettiklerini ifade eden Köse, "Yaklaşık 3 yıldır Mahmudiye Kooperatif'inde görev almaktayım. Bu işimşze ilk olarak at çiftliğinde at kıyafeti satarak başladık. Türkiye genelinde at kıyafetlerini diktik, arkasından karpuz pekmezi yaptık ve ürünlerimiz tek olmaya başladı. Ondan sonra 25 tane kadınımızla birlikte arkada gördüğünüz ürünlerimizin ham maddelerini Çanakkale, Edremit ve Akçay gibi Türkiye'nin belli noktalarından Mahmudiye'ye getirerek, girişim olarak özlerimizi yapmaya başladık ve birçok bayana da el emeği oldu. İnsanlar evine para götürür oldular. Bu işe 10 kavanozla başlayıp binlerce kavanoza döndük. Bugün de burada olmamızın sebebi, Tarım İl Müdürlüğümüzün ve Eskişehir Valiliği'nin izniyle Türk mutfağına ait ürünleri 5 gün boyunca tüm Eskişehir'deki kooperatifimize çıkarak satış yapmak, hem de ürünlerimizi tanıtmaktı. Biz de en çok sevilen ürünlerimizi hem sunmak hem de kadınlara bir el emeği olsun, para kazanma güvencesi olsun diye buraya geldik. Bu bizleri daha mutlu ediyor. Ürünlerimizde satışları çok güzel gidiyor. Fiyatlar yüksek olduğu için biraz sorunlarımız oluyor ama hepsi el emeği olduğu için ve katkısız madde ile bakanlık onaylarımız olduğu için daha bir yoğunluk var. Dün ve bugün çok güzel bir yoğunluğumuz vardı. Çok yetişemedik ama bugün ikinci günüydü. Salı günü akşama kadar buradayız. Tüm Eskişehir halkını, ilçeleri, illerimizi, kooperatifçi arkadaşlarımız herkesi bekleriz" dedi.

Köyünün tanıtımına katlıda bulunmak ve yöresel lezzetlerini tanıtmak için kooperatife katıldığını belirten Kezban Kurnaz, gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi. Sadece satış yapmak için değil, insanlarla etkileşim kurmak için stantlarda olduklarını ifade eden Kurnaz, "Burada kooperatifimiz kurulmuştu, onun vesilesiyle buraya geldik, gözleme yapıyoruz. Kooperatife, köyümüzü tanıtmak için başladık, ben ikinci yılımdayım. Günümüz güzel geçiyor ve aktivite olarak memnunuz buraya geldiğimiz için. İlgiler güzel. İlle de insanların bizden alıp yemesi değil, ilgi göstermeleri bile, bizlere güler yüzlü olmaları bile çok güzel. Buraya geldiğimiz zaman bütün ürünlerimizi buraya getiremiyoruz. Biz, burada sadece gözleme, evde yapmış olduğumuz yaprak sarması ve baklavamız var bunları getirebiliyoruz yerimiz uzak olduğu için. Valla beğenenler geliyor tekrar. Birdaha alıp deniyorlar. Diyorlar ki bir daha şey yapacağız, geliyorlar, alıyorlar yani. Beğendikleri için seviniyoruz, beğendirmeye de çalışırız inşallah elimizden geldiği kadar bildiğimiz şeyi yapmaya vatandaşlara sunmaya adayız. Herkesi bekliyoruz, buyursun gelsinler tadına bakabilirler" şeklinde konuştu.

"Birbirimize dayanışıyoruz"

Kurulan stantlardaki bütün kooperatiflerin yardımlaşarak hareket ettiğini ifade eden bir başka kooperatifçi Gülben Aldırmaz ise şöyle konuştu:

"Aslında ben Eskişehir'de yaşıyorum ama Sarıcakaya'nın Mayıslar Mahallesi'nde bizim bir üretim alanımız var. Biliyorsunuz Sarıcakaya'da klimal etki var, iklim klimal özelliğe sahip. Bütün bitkiler orada yetişiyor. Oradaki bütün ürünleri, kadınların ürettiği ürünleri ve kendi ürettiğimiz ürünleri alıp, dönüştürüp, işleyip burada satışa sunuyoruz. Her kadın kendi başına evde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama satış alanı bulamıyor. 'Nereye satacak? Nasıl yapacak? ve Satışı nasıl gerçekleştirecek?' gibi bununla ilgili bilgiye sahip değil ama kooperatifler bütün kadınları bir araya topladığı için hem güç birliği yapıyoruz, dayanışıyoruz, dayanışarak ürünlerimizi üretiyoruz ve satabileceğimiz alanı daha rahat bulabiliyoruz. Yani satışta, pazarlamada bir sorun yaşamadığımız için kamu kurumları, belediyeler bize destek oluyor sağ olsunlar. Mesela hepimiz burada kardeş kooperatifiz yani birbirimize destek oluyoruz. 'Bizim kooperatifin ürünleri satılsın' değil de genel anlamda kimde hangi ürün daha güzelse onun satılması, diğer kooperatiflere yardım etmek istiyoruz. Mesela biz yiyecek üzerineyiz, yanımızda el sanatları üzerine kooperatifler var ve birbirimize dayanışıyoruz. Onların ihtiyaçları olursa biz onlara veriyoruz. Bizim bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman onlardan istiyoruz. Dayanışarak birlikte burada satış yapmaya çalışıyoruz.