Türk Telekom'dan Erişilebilir Tiyatro Projesine Yeni Sezon - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türk Telekom'dan Erişilebilir Tiyatro Projesine Yeni Sezon

Türk Telekom\'dan Erişilebilir Tiyatro Projesine Yeni Sezon

Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Erişilebilir Tiyatro' projesi, yeni sezonda görme ve işitme engelli bireyleri kültür ve sanat etkinliklerine dahil etmeye devam ediyor. İlk oyun 'Ebedi Barış', 16 Kasım'da sahnelendi.

18.11.2024 11:50  Güncelleme: 11:52
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TÜRK Telekom, Atatürk Kültür Merkezi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Erişilebilir Tiyatro' yeni sezonda devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) erişilebilir yaşamı desteklemeyi hedefleyen Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Erişilebilir Tiyatro' projesine yeni dönemde de devam ediyor. Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan Erişilebilir Tiyatro projesinin yeni sezondaki ilk oyunu 'Ebedi Barış' seyircilerle buluştu. Proje kapsamında Devlet Tiyatrosu oyunlarından Kırmızı Küre 24 Kasım, Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı ise 1 Aralık'ta sahne alarak canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla engelleri aşan bir sanat deneyimi sunmaya devam edecek.

'ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, " Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, teknolojinin verdiği imkanları iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyoruz. 'Türkiye'ye Değer' ilkesi ile hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle kültür sanattan spora kadar her alanda herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 'Erişilebilir Tiyatro' projemiz de destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda yapılan gösterimlerin ardından büyük bir beğeni toplayan projemiz bu sezonda da hem çocuk hem de yetişkin oyunlarıyla yeniden başladı. Kültür ve sanatın kalbi AKM'nin özel hizmetlerimizle engelleri aşan bir merkeze dönüşmesinden mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom olarak, toplumsal bağları güçlendiren kültür sanatta erişilebilirliği destekleyerek, teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunan bir kurum olma vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'Erişilebilir Tiyatro' projesinin yeni sezonun ilk oyunu 'Ebedi Barış' 16 Kasım'da seyircilerle buluşurken engelli sanatseverler tarafından beğeniyle takip edildi. Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik tiyatro oyunları ile görme ve işitme engelli sanatseverler görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir sanat deneyimi yaşamaya devam ediyor.

Proje dahilinde sergilenen oyunlarda görme engelli sanatseverler canlı betimleme uygulaması ile mekan, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel öğelerin diyalog aralarında anlık olarak anlatılmasıyla tiyatroyu ayrıntıları kaçırmadan deneyimliyor. Canlı betimlemeye ek olarak oyundan önce düzenlenen sahne turu ile görme engelli sanatseverlerin, uygun olan obje, kostüm ve dekorlara dokunarak sahneyi tanımalarına olanak sağlanıyor. Oyunda kullanılan üst yazı sistemi sayesinde diyalogların üst yazı şeklinde verilmesi yolu ile oyun, işitme engeli sanatseverler için de erişilebilir hale geliyor.

AKM'deki Erişilebilir Tiyatro takvimi şu şekilde:

"Kırmızı Küre: 24 Kasım, Pazar saat: 15.00 (Çocuk oyunu)

Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı: 1 Aralık, Pazar saat: 15.00 (Yetişkin oyunu)"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk Telekom'dan Erişilebilir Tiyatro Projesine Yeni Sezon - Son Dakika

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