Türkçe\'nin Kıtalardaki Serüveni

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"Tarih Boyunca Türkçe'nin Farklı Kıtalardaki Serüveni" söyleşisi Ankara'da düzenlendi

ANKARA - Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen "Tarih Boyunca Türkçe'nin Farklı Kıtalardaki Serüveni" başlıklı söyleşi Ankara'da düzenlendi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen "Tarih Boyunca Türkçe'nin Farklı Kıtalardaki Serüveni" adlı söyleşi, Cumhuriyet Müzesi binasında gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan söyleşide, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerleyen Türkiye'nin, Türkçe ve Türk kültürünün öğretimi noktasında üstün çabalar gösterdiğine dikkat çekildi.

Burada konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Hun İmparatorluğu ve Göktürk Devleti'nden beri yazılı metinlerle izlenebilen Türkçe'nin farklı kıtalarda ve kültürlerde öğretimine 21. Yüzyılın başına kadar gerekli ihtimamın gösterilmediğini dile getirerek, "Bugün, büyük krizlerin ve belirsizliklerin bölgesinde köklü geçmişinden almış olduğu güçle Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, Türkçe ve Türk kültürünün öğretimi noktasında da üstün çabalar göstermektedir. Bu bağlamda ülkemizi ve hedeflerini dünyaya tanıtmak, kültürümüzü daha değişik coğrafyalara yaymak için Yunus Emre Enstitüsü bütün imkanlarıyla seferberlik halindedir" dedi.

YEE'nin, Türkçeyi Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya ve dünyanın tüm coğrafyalarında yaygınlaştırma girişimlerinin kararlılıkla devam ettiğini Aliy, kültürel diplomasi girişimleri kapsamında 67 ülkede yer alan 91 merkezle Türkçe öğretme faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı ise Türkçe'nin netice itibarıyla Türklerin soyu olduğunu ifade ederek, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu durumu Oğuz Türkçesi içerisinde ele aldığını ve hiçbir zaman Türklüğün reddedilmediğini söyledi.

Ortaylı, Türkçe'nin kullanımı, fiillerin ve kelimelerin çekimi gibi birçok durumdan dolayı özelliklerinin farklı olduğunu ve Türkçe'nin eski bir dil grubuna ait olduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da Ortaylı'nın bilgeliğiyle, Türk kültürüne ve diline olan katkısıyla gençlerin Türkçe ve Türk olmakla ile ilgili fikirlerini temellendirmek anlamında çok özel bir tecrübe yaşadıklarını vurguladı.

Söyleşiye, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın yanı sıra YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ile Prof. Dr. İlber Ortaylı ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.

Söyleşinin ardından ise günün önemine istinaden hatıra fotoğrafı çektirildi.