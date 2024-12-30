Türkiye'nin 2024 Yılında En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıklandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye'nin 2024 Yılında En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıklandı

Türkiye\'nin 2024 Yılında En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılında en çok ziyaretçi çeken müze ve ören yerlerini duyurdu. Konya Mevlana Müzesi, 2,6 milyon ziyaretçi ile birinci sırada yer alıyor. Diğer öne çıkan müzeler arasında İzmir Efes Ören Yeri ve Denizli Hierapolis de bulunuyor.

30.12.2024 16:42  Güncelleme: 16:43
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı 2024 yılında en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerini açıkladı. Konya Mevlana Müzesi, 2 milyon 634 bin 355 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müzelerin, her yıl artan ziyaretçi sayılarıyla kültür ve sanat tutkunlarını ağırlamaya devam ettiği belirtilerek, "Eşsiz koleksiyonlarının yanı sıra farklı temalardaki geçici sergiler, eğitim programları, sanatsal etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla her bir müzemiz farklı bir hikayeyi anlatıyor. 2024'ün bitimine kısa bir süre kala en çok ziyaret edilen müzelerimiz ve ören yerlerimiz; Konya Mevlana Müzesi: 2 milyon 634 bin 355 ziyaretçi, İzmir Efes Ören Yeri: 2 milyon 626 bin 753 ziyaretçi, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri: 2 milyon 372 bin 395 ziyaretçi, Nevşehir Göreme Ören Yeri: 1 milyon 84 bin 870 ziyaretçi, Nevşehir Zelve Paşabağlar Ören Yeri: 906 bin 110 ziyaretçi, Ankara Cumhuriyet Müzesi: 806 bin 883 ziyaretçi, Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri: 709 bin 643 ziyaretçi, İstanbul Galata Kulesi: 677 bin 48 ziyaretçi, Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri: 662 bin 398 ziyaretçi, İstanbul Arkeoloji Müzesi: 507 bin 700 ziyaretçi" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin 2024 Yılında En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıklandı - Son Dakika

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