Türkiye'nin en büyük çocuk festivaline ziyaretçi akını - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük çocuk festivaline ziyaretçi akını

KONYA - Konya'da şehrin kadim kültüründe yer alan şivlilik geleneğinin tüm Türkiye'ye tanıtılması için Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı çocuk festivali olan Şivlilik Çocuk Festivali çocuklar ve ailelerden büyük ilgi görüyor.

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi şehrin kadim kültüründe yer alan şivlilik geleneğini tüm Türkiye'ye tanıtmak için önemli bir festivale imza atıyor. Selçuklu Kongre Merkezinde 2-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenen festival her gün 10.00- 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Festivalde çocuklar ve aileleri müzikaller, animasyonlar ve etkinliklerle gün boyu eğlenceli vakitler geçirebiliyor.

"Şivlilik geleneğini tamamen bir festivale dönüşmüş vaziyette"

Şivlilik geleneği ile ilgili bilgi veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şivliliğin sadece Konya'da yaşatılan bir gelenek olduğunu söyledi. Başkan Pekyatırmacı, "Konya merkezde çocuklar üç ayların başlangıcında, Recep ayının hemen başında Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, Regaib Kandili gecesinin bir öncesi gün sabah erkenden evlerinden çıkarlar ve kapı kapı dolaşarak ikramları alırlar. Bu aldıkları ikramları da önce kendi aralarında paylaşırlar sonra da ikram ederler, dağıtırlar. Bu sadece Konya'mıza mahsus bir gelenek. Konya'mızda çocukların yaşattığı bir gelenek. Biz de belediyeler olarak bu geleneği çocuklarımızla beraber yaşatırken, onlara hem hediyeler veriyoruz hem de onların gönüllerini hoş etmeye çalışıyoruz. Bu manada şivlilik geleneğini Selçuklu'muzda Konya'mızda bir festivale dönüştürmek için bir çalışma yaptık ve gördüğünüz gibi artık tamamen bir festivale dönüşmüş vaziyette" dedi.

"Dolu dolu bir festivali bütün Konya'yla birlikte yaşıyoruz"

Festivalin Çarşamba günü başladığını hatırlatan Başkan Pekyatırmacı, "Perşembe şivlilik günümüzdü, gecesinde Regaib Kandilimiz bir akşam önce de fener alayı programımız vardı. Festivalimiz çok canlı bir şekilde devam ediyor. Çocuklarımız buraya aileleriyle birlikte geliyorlar. Burada hem hoşça vakit geçiriyorlar hem de aileleriyle birlikte burada oyunlar oynuyorlar, atölye çalışmalarına, faaliyetlerine katılıyorlar, yarışmalara dahil oluyorlar. Çocuklarımıza hem eğitici öğretici faaliyetlerimizi yapıyoruz hem de geleneğimizi kültürümüzü anlatıyoruz. Üç ayların ne olduğunu ifade ediyoruz ve yarışmalarda onlara güzel hediyeler veriyoruz. Tabii şivlilik paketlerimizi de çocuklarımız için hazırladık. Her gelen çocuğumuza veriyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızla birlikte gelen ebeveynlerimiz, büyüklerimiz de burada konusunda uzman akademisyenler, yazarlar ve tıp doktorlarının çocukların gelişimi ile kişisel gelişimleri ile sosyal psikolojik gelişimleri ile alakalı onlara çok faydalı bilgiler veriyorlar. Dolu dolu bir festivali bütün Konya'yla birlikte yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şivlilik geleneğini bir festival havasında bütün ülkeye yaymayı düşünüyoruz"

2 Şubat'ta başlayan festivalin 6 Şubat Pazar gününe kadar devam edeceğini kaydeden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Üçüncü günün ortasına kadar ziyaretçi sayımız 201 bin. Bu herhalde bir rekordur. Çünkü Konya'mızda bir çok festivali, organizasyonu gerçekleştirdik ama böyle bir ilgi alakayı ilk defa görüyoruz. Tabii çocuklarımız çok mutlu, çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır. Bu manada geleneklerimizi, göreneklerimizi, adetlerimizi çocuklarımıza en iyi şekilde aktarmak hem de milli manevi değerlerimizi onlara ifade edebilmek adına bu organizasyonu gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonu aynı şekilde festival havasında yürütmeyi hatta ulusala taşımayı düşünüyoruz. Çünkü hakikaten çok büyük bir ilgi ve alaka var. Biz üç ayların başlangıcını tabii ki büyükler olarak zaten yaşıyoruz, onunla ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz, özel günlerimizi, kandil gecelerimizi kutluyoruz ama çocuklarımızın bu günleri yaşaması, bugünlerin değerini anlaması bizim için çok daha önemli. İnşallah önümüzdeki yıllarda Konya'da yaşatılan şivlilik geleneğini bir festival havasında bütün ülkeye yaymayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımızı inşallah önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.