Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı - Son Dakika
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Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

03.09.2022 15:40
Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, adrenalin tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, adrenalin tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, yağışların ardından su seviyesinin yükseldiği Dokuzdeğirmen köyündeki rafting işletmelerine geldi.

Özellikle Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya gibi çevre illerden gelen günübirlikçi tatilciler, parkurda rafting yaparak heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, raftinge ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Okulların açılmasına az bir süre kaldığını, bu nedenle ailelerin bölgeye çok ilgi gösterdiğini vurgulayan Tepe, şöyle konuştu:

"Artık sonbahara gireceğiz ve suyun debisi artıyor. Bundan sonraki süreçte adrenalin tutkunlarının parkuru olacak. Şu an biraz daha korkanlar için ideal su debisindeyiz. Kış mevsimi ve ilkbaharla sezonu tamamlamış oluyoruz. Türkiye'nin dört bir köşesinden ilgi yoğun. Misafirlerimizi Melen Çayı'nda ağırlamaya devam ediyoruz. Hafta içi, hafta sonu çok yoğun. Herkesi, bu maceraya bekliyoruz."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumayeri, Türkiye, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı - Son Dakika
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