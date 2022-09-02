Türkiye'nin tek uluslararası halı şenliği başladı

"22. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği" başladı

BALIKESİR - Türkiye'nin halı üzerine kurulan Uluslararası boyuttaki tek şenliği kapılarını ziyaretçilerine açtı. 3 bin yıllık kültür Yağcıbedir Halısı ve Yörük kültürünü tanıtmak hedefiyle Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği başladı.

Yörük düğünlerinin vazgeçilmesi Geleneksel keşke dövme etkinliği ile başlayan şenliğin açılış töreninde katılımcılar da kendilerini yörük geleneğinin içinde buldu. Yünden Sergiye Yağcıbedir halısının hikayesi de Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından katılımcılara anlatıldı. Protokol üyeleri yörük kadınları ile birlikte yağcıbedir halısı dokudu.

Cumhuriyet meydanında gerçekleştiren saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda, yerli ve yabancı konukların halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Yörüklerin düğünü olarak nitelendirilen şenliğin açılış konuşmasını yapan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Yağcıbedir kültürü Sındırgı'nın her köşesinde var, 12 ay boyunca yaptığımız etkinlikler bu şenlikle taçlanıyor, düğünümüz, toyumuz, şenliğimiz hayırlı olsun dedi.

Başkan Yavaş Yağcıbedir kültürünün ve sanatın insan hayatının her alanına güzellik kattığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Yağcıbedir 3 bin yıllık tarihi ile Sındırgı yöresinin coğrafi işaretli bir ürünü. Yağcıbedir halısını hem tanıtabilmek hem de Sındırgı'nın kültürel ve sanatsal değerlerini geleceğe taşıyabilmek maksadıyla 22.sini düzenlediğimiz Yağcıbedir Uçan Halı Şenliğinin bugün kurdelesini kestik. Halkımızla beraber milletvekillerimizle beraber burada coşkulu bir ortamda açılışını gerçekleştirdik. 120ye yakın sanatçımız Türkiye'nin ve Uluslararası boyutta başka ülkelerden buraya katıldılar. Sındırgımızda Yağcıbedir Uçan Halı Şenliğinde 120'ye yakın Türkiye'nin ve dış ülkelerden sanatını burada sergilemek üzere gelen stantlar açıldı. Bunların içinde yumurta oyma sanatından, çataldan kaşıktan heykeller yapanına ağaç yontu sanatından hemşirin çorabına kadar burada yer alıyor. Şükürler olsun ki güzel bir hava da bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Katkı sunan sanata değer veren kim varsa hepsine selam olsun. Doğal Şehir Sındırgı'da yaşamak çok güzel.

Uluslararası şenliğin açılış programına AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Başkanvekili Birol Şahin, Balıkesir İl Kültür Müdürü Mehmet Mazak ile kurum amirlerinin katıldığı kurdele kesiminin ardından başladı.

Protokol heyeti, açılış programı sonrasında Atatürk caddesi ve Kocahan Çarşıda kurulan 120'ye yakın el sanatları standını ziyaret etti. Türkiye geneli son ustalar, unutulmaya yüz tutmuş sanatlar, farklı belediyelerin el sanatları stantların yer aldığı sanat sokağı da şenlik boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yağcıbedir halı ve yöresel yemek yarışmalarının da yer alacağı şenlikte, Yağcıbedir'den Modaya yolculuk defilesi, Kurtuluş günü korteji ve etkinlikleri, Ulusal bisiklet maratonu, yöresel cirit gösterilerinin yer alacağı Uluslararası şenlik 4 Eylüle kadar devam edecek.

Aleyna Açıl, "Merhaba adım Aleyna Açıl. Buralıyım. Festivali gezmeye geldim. İnsanların el emeklerini görmeye geldim. Geziyorum dolaşıyorum, güzel. Halkımız için güzel bir aktivite. Stantlar güzel hepsi tatlı şeyler var. El emekleri var. Güzel sevimli, gözleme yiyorum. Gözleme yemeye geldim. Sındırgı küçük bir yer. Sındırgı için ekonomik anlamda da güzel umarım dışarıdan insanlar gelir. Esnafımız canlanır. Öyle güzel. Beklentilerimiz o şekilde. Turizm için güzel bir aktivite" dedi.

Barış yorganı temsilcisi ve kırkyama sanatçısı Beriye Başak "Atölye Kaktüs diye geldim. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş beyefendi davet etti. Çok güzel bir festival, çok çalışkan bir hem halkı hem belediye başkanımız. Festivalden beklediklerim benim Sındırgı halkına bir katkımız olsun. Onlar bizim sanatımızı tanısınlar birlik ve beraberlik bekliyorum. Güzel, şenlik havasında devam etsin istiyorum. " şeklinde konuşurken Servet Avcı " Biz Balıkesir Atlı Okçuluk ve Spor Sanatları Kulübümüz var. Bu kulüpte 2 hoca olarak buraya davet edildik. Uçan Halı Festivaline Sındırgıda. Ekrem Başkanın davetleriyle buraya geldik. Çok yoğunbir ilgi var. Özellikle okçuluğa yoğun bir ilgi var gördünüz. Sabahtan beri bütün halkımıza ok attırıyoruz. Savaş sanatlarını tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince festivale destek vermeye geldik. Zaten festivalde çok güzel geçiyor şu anda" dedi.

Volkan Tekin ise " Aslen buralıyım. Ama Adıyaman ürünlerini satıyorum. Senelerdir satıyorum. Severek yağtığım doğal güzel ürünlerdir. Festivale daha önce çok defa katıldım. Sındırgı Festivali çok sevdiğim bir festivaldir. Güzel geçiyor, insanlarla tanışıyoruz. Olumlu güzel bir festival bekliyorum.

Milli mücadelenin 100. Yıl kutlamaları ve şenlik programında 1 Eylül akşamı Ekin Uzunlar, 2 Eylül akşamı Sındırgılı yerel sanatçılar, 3 Eylül akşamı İsmail Özkan ve Tuğçe Kandemir, 4 Eylül akşamı Ömer Çandır, Ayşe Dinçer Cumhuriyet meydanında sahne alacak.