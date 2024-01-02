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Türkiye'ye 3 Bin 59 Eser İade Edildi - Son Dakika
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Türkiye'ye 3 Bin 59 Eser İade Edildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den çalınan eserlerin iade çalışmaları kapsamında 2023 yılında 3 bin 59 eserin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Türkiye\'ye 3 Bin 59 Eser İade Edildi
02.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:28
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den çalınan eserlerin iade çalışmaları kapsamında 2023 yılında 3 bin 59 eserin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizden çalınan eserlerimizin iadesi çalışmalarına 2024 yılında da aynı özveri ve kararlılıkla devam edeceğiz. 2023 yılında 3 bin 59 eserimizi ait olduğu topraklara kavuşturduk. Perge ve Boubon Antik Kentleri kökenli imparator heykellerinden Zeugma kökenli stel ile Urartu Dönemi eserlerine kadar binlerce tarihi miras artık doğduğu topraklarda sergileniyor" dedi.

Ersoy, geçen yıl Türkiye'ye iadesi sağlanan eserlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Eserler arasında; Bulgaristan'dan, büyük bir bölümü Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator (M.Ö. 120-63) dönemine ait olan 2 bin 940 sikke, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus'un M.S. 2-3'üncü yüzyıllara tarihlenen bronz heykeli ile Antalya Perge kazılarından çıkmış olan ve M.S. 3'üncü yüzyıla tarihlenen mermer imparator başları, İtalya'dan, M.S. 2'nci yüzyıla tarihlenen ve üzeri yazıtlı olan Gaziantep Zeugma kökenli mezar steli, İsviçre'den, Urartu Dönemi'ne (M.Ö 9-7'nci yüzyıllara) tarihlenen bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, kusura tipi idol (M.Ö. 3. bin) ile Roma Dönemi'ne ait bir geyik figürü bulunuyor."

Kaynak: DHA
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