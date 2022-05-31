Türkmenistan'da "Halı Bayramı" dolayısıyla fuar düzenlendi

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta "Halı Bayramı" dolayısıyla fuar düzenlendi.

Aşkabat'taki Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası merkezinde düzenlenen fuara, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, diplomatlar ve usta halı dokumacıları katıldı.

Fuarda ipek ve yün halılar, geleneksel ve modern halı dokumacılığında kullanılan ekipmanlar, halı aksesuarları, halı iplikleri ve hediyelik ürünler ziyaretçilere tanıtıldı.

Fuarda modern ve geleneksel el dokuma halıları ve Türkmen atının işlendiği "Mekanım Türkmenistan" halısı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Türkmen halı sanatını dünyaya tanıtma amacı taşıyan Halı Bayramı etkinlikleri kapsamında ülke genelinde halı sergileri, halı dokuma yarışmaları ve halk konserleri düzenlendi.

Ülkede Halı Bayramı, 1992 yılından bu yana geleneksel olarak her mayısın son pazarında kutlanıyor.

Türkmen halısı 2019'da UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine dahil edilmişti.