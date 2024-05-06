TYB Konya Şubesi 30. yıl etkinlikleri kapsamında Mevlana paneli düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

TYB Konya Şubesi 30. yıl etkinlikleri kapsamında Mevlana paneli düzenledi

TYB Konya Şubesi 30. yıl etkinlikleri kapsamında Mevlana paneli düzenledi

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, 30. yıl etkinlikleri çerçevesinde 'Konya'dan Dünya'ya Mevlana İzleri' konulu bir panel düzenledi. Panelde, Konya'nın tanınmış postnişinlerinden ve Hz. Mevlana'nın torunu olan konuşmacılar, Mevlana'nın dünya çapında tanınmasının ve fikirlerinin günümüzdeki ilgisinin önemini vurguladılar. Ayrıca, panelde Mevlana'nın etkisiyle Müslümanlığı seçen yabancıların örnekleri ve Konya'da bir Mevlana Akademisi kurulması çağrısı da yapıldı.

06.05.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, 30. yıl etkinleri kapsamında "Konya'dan Dünya'ya Mevlana İzleri" konulu panel düzenledi.

Karatay Belediyesi iş birliği ile Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde Hz. Mevlana ve ailesinin Konya'ya teşriflerinin 796. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen "Konya'dan Dünya'ya Mevlana İzleri" konulu panelde, Konya'nın tanınmış postnişinlerden ve dünyanın bir çok ülkesinde Hz. Mevlana'yı tanıtan ve anlatan Mustafa Holat, Fahri Özçakıl, Nadir Karnıbüyükler ile Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı, Hz. Mevlana'nın 22. Kuşaktan torunu Esin Çelebi konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin yönetimini yapan Prof. Dr. Nuri Şimşekler açılışta, "Günümüzde batıda ve özellikle Amerika'da Mevlana, fikirleri ve Mevlevilik kültürünün gördüğü ilgi tahminlerden oldukça yüksektir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında uzun yıllar görev yapan postnişin Mustafa Holat'ın konuşması ile başlayan panelde annesinin kendisine 6 aylık hamileyken Hz. Pir'in rüyasında gelip Sema yaptırdığını, Mevleviliğe başlama sebebinin bu nedenle olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Fahri Özçakıl da Mevlana Celalettin Rumi'yi kendilerinin bir hayat biçimi olarak gördüklerini söyledi.

Uluslararası Mevlana Vakfı postnişini Nadir Karnıbüyükler ise Konya'da ve yurt dışındaki sema etkinliklerinde tanıştığı yabancılardan örnekler vererek, "Bu dostların bir çoğu Hz. Mevlana'yı ve onun İslam merkezli fikirlerini tanıdıktan sonra Müslümanlığı seçmekteler, bu da Hz. Mevlana'mızın dinimize yapmış olduğu en büyük hizmetlerdendir." diye konuştu.

TYB Konya Şubesi üyelerinden akademisyen, yazar-şair ve Karaman eski belediye başkanı Dr. Kamil Uğurlu da kentte bir Mevlana Akademisi kurulması yönündeki çağrısını yineledi.

Programa katılan Hz. Mevlana'nın 22. Kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru da yurt dışından ve özellikle ABD'den çok davet aldıklarını, modern dünya insanlarının Hz. Mevlana'nın fikirlerine çok önem verdiğini ve bir çok güncel sorunlarına Hz. Mevlana'nın beyit ve şiirlerinden çözüm bulduklarına şahit olduğunu dile getirdi.

Son olarak söz alan TYB Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu ise "Ne kadar yurt dışına gittiysek her yerde Mevlana bizi karşıladı, oranın da ev sahibiymiş sadece Konya'nın değil. Gittiğiniz yerde Konya, Mevlana dediniz mi sizin kim olduğunuzun hiçbir önemi yok, Hz. Pir'in etkisi, hatırı sizin gereğinden çok fazla ilgi ve alaka görmenizi sağlıyor." diye konuştu.

Program sonuna katılımcılara günün anısına katılım beratı ile TYB Konya Şubesi yayınlarından "Cumhuriyetin 100. Yılında" ve "40 Ambar" adlı kitaplar hediye edildi.

Kaynak: AA

Mevlana, Türkiye, Dünya, Konya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TYB Konya Şubesi 30. yıl etkinlikleri kapsamında Mevlana paneli düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
13:34 Gaziantep’te çimento tankeri minibüse çarptı 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
14:57 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendim, ’zaman var’ dediler bekliyorum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
14:45 Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
14:30 Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 16:28:05. #1.12#
SON DAKİKA: TYB Konya Şubesi 30. yıl etkinlikleri kapsamında Mevlana paneli düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement