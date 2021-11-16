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Uluslararası Distopya Film Festivali'nin programı belli oldu - Son Dakika

Uluslararası Distopya Film Festivali'nin programı belli oldu

16.11.2021 15:44
Uluslararası Distopya Film Festivali'nin programı belli oldu

Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneğince "Daha Derine Dal" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali, 10-12 Aralık'ta Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneğince "Daha Derine Dal" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali, 10-12 Aralık'ta Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Üsküdar Belediyesi iş birliği, BKM Mutfak desteğiyle düzenlenecek festivalin programı BKM Mutfak'ta düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Festival Direktörü Hatice Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır distopya türünde kısa filmler ürettiklerini söyledi.

Aşkın, Türk sinemasında distopya türüne yer açmayı hedefledikleri festivalde "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Senaryo Yarışması" ve "Uluslararası Uzun Metraj Film Seçkisi" olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Klasik festivallerdeki yarışmaların yanı sıra festivalimizin içerisinde bir akademi ve teknoloji bölümü olacak. Akademi bölümünde dünyanın prestijli üniversitelerinden akademisyenler distopyanın tanımı ve kavramsal çerçevesi üzerine distopyayı tartışacaklar. Teknoloji bölümünde ise yapay zeka ve yeni teknolojik gelişmeler üzerine konuşmalar gerçekleşecek. Hatta 'Akın Robotiks' sponsorluğunda festival alanında bir yapay zeka deneyim alanı kuracağız ve seyirciler interaktif olarak robotlarla etkileşim halinde olacaklar."

Türk sinemasında hem distopya türü filmlerin hem de tür film festivallerinin sayısının az olduğuna değinen Aşkın, "Biz de özellikle bu sebeple yola çıktık. Dünya sinemasındaki gibi ülkemiz sinemasında da distopik film üretimini arttırmak istiyoruz. Yeni dönem yönetmenlerinde distopya türünde film üreten iyi yönetmenler var ama kesinlikle sinemamızda tür çeşitliğinin artmasına ihtiyacımız var. Temmeni ediyorum Uluslarası Distopya Film Festivali bunun için bir kıvılcım başlatır." dedi.

"En iyi Film Ödülü" için 8 film yarışacak

Yönetmen Akın Güngör, Ege Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Zehra Cerrahoğlu ve kurgu yönetmeni Fırat Terzioğlu'nun 200'e yakın başvuru arasından seçtiği 8 film, Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "En iyi Film Ödülü" için yarışacak.

Başkanlığını yönetmen Babis Makridis'in üstlendiği, oyuncular Damla Sönmez, Didem Balçın, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ve film editörü Ali Aga'dan oluşan jüri karşısına çıkacak filmler arasında Murat Uğurlu'nun "Tapınak", Fehmi Öztürk'ün "Bir Annenin Sonatı", Sengthe Vanh Bouapha'nın "The Bureau", Gökalp Gönen'in "Lal", George Georgakopoulos'ın "İfigeneia: No More Tears", Aysun Karaosman'ın "Kauai", Nadin Altekhina'nın "2040" ve Pierre Dugowson'ın "2030" filmleri yer alıyor.

Yarışmada, birinciye 7 bin 500 lira, ikinciye 5 bin lira ve üçüncüye 2 bin 500 lira ödül takdim edilecek. Dereceye giren filmlere verilecek ödüllerin yanı sıra finalist filmlere de gösterim telifi ödenecek.

En İyi Senaryo Ödülü olarak 7 bin 500 lira fon sağlanacak

Distopya türündeki kısa film projelerini desteklemek ve sektöre yeni yönetmenler kazandırmak için yapılan Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması'nda 5 senaryo dereceye girdi.

Başkanlığını yönetmen Andaç Haznedaroğlu'nun üstlendiği, oyuncular Fadik Sevin Atasoy ile Cansel Elçin, yapımcı Müge Özen ve yapımcı dağıtımcı Marsel Kalvo'dan oluşan jüri karşısına çıkacak projeler arasında, Görkem Arslan'ın "Apati", Ersin Karahaliloğlu'nun "Ölemeyenler: Öteki Dünya Bileti", Oktay Aydın'ın "Emülatör", Mehmet Kanadlı'nın "Danışman" ve Yusuf Afacan'ın "Alışmak" yer alıyor.

Yarışmada dereceye girecek film projesine "En İyi Senaryo Ödülü" olarak 7 bin 500 lira fon sağlanacak.

"Onur Ödülleri", Meral Çetinkaya ile Çetin Tekindor'a takdim edilecek

Direktörlüğünü sinema yazarı Kerem Akça'nın üstelendiği Uzun Metraj Film Seçkisi'nde ise Yuusuke Hirota'nın "Poupelle of Chimney Town", Jonathan Nossiter'ın "Last Words", Matthew Eade'nin "A Black Rift Begins To Yawn" ve Erdem Tepegöz'ün "Gölgeler İçinde" filmi yer alıyor.

Festival açılışını "Poupelle of Chimney Town" filmiyle yapılırken kapanışı ise "Last Words" ile gerçekleştirecek. Festivalde "Onur Ödülleri" ise Meral Çetinkaya ve Çetin Tekindor'a takdim edilecek.

Festivaldeki kısa film yarışması ile film gösterimlerinin yanı sıra "Akademi Bölümü" kapsamında "Distopya-Teorik ve Eleştirel Yaklaşımlar" başlığı altında paneller ile "Teknoloji Bölümü" kapsamında "Yapay Zeka ve Yeni Teknolojik Gelişmeler" hakkında sunumlar gerçekleştirilecek.

Film Festivali, Üsküdar, Sinema, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Distopya Film Festivali'nin programı belli oldu - Son Dakika


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