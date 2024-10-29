Ümraniye 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Ümraniye 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu Açıldı

Ümraniye 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu Açıldı

Ümraniye Belediyesi, 20'nci Uluslararası Yarışma ile kültür sanat sezonunu açtı. Tema 'Filistin'.

29.10.2024 10:39
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ÜMRANİYE Belediyesi, 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışını '20'nci Geleneksel Uluslararası Hikaye, Şiir ve Resim Yarışması' ödül töreniyle gerçekleştirdi. Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Kültür sanat sezonumuzu açmanın ve 20'nci Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları Ödül Töreni'ni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de bu mirasa sahip çıkmak, sanatçılarımızı desteklemek ve genç yeteneklerimize yol açmak için gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki kültür ve sanatla uğraşan bir toplum geleceğe umutla bakar" dedi.

Ümraniye Belediyesi, 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Törenle yapılan açılış kapsamında 20'nci Geleneksel Uluslararası Hikaye, Şiir ve Resim Yarışması'nın ödül töreni de düzenlendi. Geceye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve sanat dünyasından isimler katıldı. Yıldırım, açılış kurdelesini kestikten sonra resim yarışmasındaki eserlerin bulunduğu sergiyi gezdi.

'KÜLTÜR VE SANATLA UĞRAŞAN BİR TOPLUM GELECEĞE UMUTLA BAKAR'

Açılış töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Kültür sanat sezonumuzu açmanın ve 20'nci Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları Ödül Töreni'ni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak bu mirasa sahip çıkmak, sanatçılarımızı desteklemek ve genç yeteneklerimize yol açmak için gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki kültür ve sanatla uğraşan bir toplum geleceğe umutla bakar" diye konuştu.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN ACILARINI ANLAMAK VE DE ANLATMAK İÇİN BU YARIŞMALARA BAŞVURDULAR'

Resim, hikaye ve şiir yarışmalarının bu sene diğer senelerden farklı bir anlam taşıdığını belirten Yıldırım, "Yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce kalem yüzlerce yürek Filistinli kardeşlerimizin acılarını anlamak ve de anlatmak için bu yarışmalara başvurdular. Yarışmalarımıza gelen rekor sayıdaki başvurular da bizlere gösteriyor ki insanlarımız bu vahşet karşısında duyarsız kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

'ÜMRANİYE KÜLTÜR SANAT ÇATISI ALTINDA ÖNEMLİ ATILIMLAR İÇERİSİNDEYİZ'

Yıldırım, "20'nci Şiir ve Hikaye Yarışmamızın ödüllerini de inşallah bu akşam, sanatsever dostlarımız ve değerli jürimizle birlikte kazananlara takdim edeceğiz. Kültür ve sanatta belediyeciliğin geleneksel anlayışının ötesine geçerek, Ümraniye Kültür Sanat çatısı altında önemli atılımlar içerisindeyiz. Bu dönemde de yeni etkinliklerle, yeni buluşmalarla hem gençlerimize hem kadınlarımıza hem de diğer vatandaşlarımıza ulaşarak, önceki yıllarda yaptığımız çalışmaların üzerine koymayı hedefliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan ve belediyemizin internet sitesinden de takip edebilirler. Şimdiden kültür ve sanat çalışmalarımızın Ümraniyemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

'KAVGASIZ, GÜRÜLTÜSÜZ VE YAZIYA DAHA FAZLA ÖNEM VEREREK HAREKET ETMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Yıldırım, "Amacımız, vatandaşlarımıza fayda sağlayacak bir katkıda bulunabilmek. Ümraniye'de şehir kültürüne uygun bir şekilde, kavgasız, gürültüsüz ve yazıya daha fazla önem vererek hareket etmeyi amaçlıyoruz. Kültür, sanat, edebiyat ve müzik gibi alanlarda, geleneksel sanatlarımızda ve tiyatroda; özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızla iç içe olursak, 2024-2025 yıllarının çok daha güzel bir yaşam sunacağına inanıyorum" diye belirtti.

BU YILKİ TEMA 'FİLİSTİN' OLARAK BELİRLENDİ

Programda, bu yılki resim yarışmasının konusu 'Filistin' olarak belirlenen eserler sergilenirken, müzisyen Hakan Dedeler ve ekibi, yer aldı. Filistin konulu şiir yarışmasında birinci olan 'Gökyüzüne Küsen Kuşlar' adlı eser, Seyfullah Kartal tarafından seslendirildi. Gazzeli araştırmacı-yazar Moin Naim de yaptığı konuşmada Filistin'de yaşanan trajedilere dikkat çekti.

ÖDÜLLER

Bu yıl hikaye yarışmasının konusu serbest olarak belirlenmişti. Birincilik ödülünü 'Karton Bardak' adlı eseriyle Özge Kılıç kazanırken, ikinci Nurkan Kışlal, üçüncü ise Kenan Mermer oldu. Şiir yarışmasında, Yusuf Erol Gökduman 'Gökyüzüne Küsen Kuşlar' adlı eseriyle birincilik elde etti, Havva Nur Kocabaş ikinci, Elif Şeker üçüncü sırada yer aldı. Resim yarışmasında ise Hava Nur Bulut birinci, Mutahhar Bayrakçeken ikinci ve Lina Yabalak üçüncü oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ümraniye 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu Açıldı - Son Dakika

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