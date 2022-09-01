Ürdün'deki 21. Uluslararası Amman Kitap Fuarı kapılarını açtı

Ürdün'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkeden 400 yayınevinin katıldığı, Amman 21. Uluslararası Kitap Fuarı başladı.

Ürdün Yayıncılar Birliği ve Amman Belediyesi tarafından Başkent'teki bir ticaret merkezinde, Kültür Bakanı Hayfa en-Neccar'ın katılımıyla açılan fuar, 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Ürdün Yayıncılar Birliği Başkanı Cebr Ebu Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl katılımcı ülke ve yayınevi katılımında artış olduğunu ifade etti.

Fuarda 22 ülkeden 400 yayınevinin yer aldığını aktaran Ebu Faris, fuar kapsamında, kültür programları, seminerler, hikaye ve şiir dinletilerinin yanı sıra çocuklara yönelik etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Ebu Faris, fuarın eğitim-öğretim yılının başlangıcına denk gelmesi dolayısıyla bu yılki ziyaretçi sayısının yarım milyona ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Fuarın " Kudüs, Filistin'in başkenti" temasını koruduğuna işaret eden Ebu Faris, 21. yılın onur konuğunun Kuveyt olduğunu kaydetti.

Fuara, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Irak, Suriye, Filistin, Tunus, Fas, İngiltere, İtalya ve Çin'in aralarında yer aldığı 22 ülkeden 400 yayınevi katılıyor.