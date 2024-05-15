Üsküp'te Türk Şiir Dinletisi Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Üsküp'te Türk Şiir Dinletisi Programı Düzenlendi

Üsküp\'te Türk Şiir Dinletisi Programı Düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Aziz Kiril ve Medotiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen 'Bahara Selam' şiir dinletisi programına Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Büyükelçi Ulusoy, edebiyatın insanlar arasında muhabbet bağları kurduğunu ve Türkçe'nin canlı tutulmasında edebiyatçıların ve yayın mecralarının önemine değindi. Programda farklı şiirlerin seslendirildiği gibi kanun dinletisi de sunuldu.

15.05.2024 21:09
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Aziz Kiril ve Medotiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından "Bahara Selam" şiir dinletisi programı düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Yunus Emre Enstitüsü Üsküp destekleriyle gerçekleştirilen programa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, edebiyatın siyasi sınırları aşan ve insanlar arasında muhabbet bağları kuran evrensel bir dil olduğunu söyledi.

Nesiller boyunca şiir ve sözlü edebiyatın, gelenekleri, değerleri ve kimliği korumanın bir aracı olarak hizmet ettiğini kaydeden Ulusoy, "Edebiyat ve şiir Kuzey Makedonya Türk toplumunun kalbinde her daim özel bir yere sahip olmuş, bu toplumda yetişen usta şairlerin şiirleri Türkçe'nin yaşamasına katkı sağlamıştır. Bu topraklarda Türkçenin canlı tutulmasında edebiyatçılarımızın ve yayın mecralarımızın da hakkını teslim etmek gerekir." diye konuştu.

Bu doğrultuda, 1940'ların başında çıkarılmaya başlayan ilk Türkçe gazete Birlik'i hatırlatan Ulusoy, Yücelcilerin Türk alfabesiyle okuma kitaplarının basılmasından Üsküp Radyosu'nda ilk Türkçe yayın yapılmasına kadar birçok yayıncılık faaliyetine öncülük ederek, Türkçe'nin Kuzey Makedonya'da yaşatılmasını sağladıklarını vurguladı.

Kuzey Makedonya'nın önde gelen üniversitelerinde Türkoloji bölümlerinin bulunmasının önemine değinen Ulusoy, "Bu kürsüler, Türk kültür ve edebiyatının doğru tanınması, akademik camiada tanıtılması ve yeni nesillere aktarılması bakımından büyük vazifeye sahiptir." dedi.

Ulusoy, Türkiye'nin Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU), Maarif Okulları, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu doğrultudaki çalışmaları desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Üniversite bünyesindeki Blaje Koneski Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vladimir Martinovski de program kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladıklarına işaret ederek, bunu şiir ile en iyi şekilde yaptıklarını söyledi.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Emin ise bölüm olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün ümit ettiği adımlar doğrultusunda gençliği yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bölümün 1976'da bütün imkansızlara rağmen açıldığını vurgulayan Emin, "Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bir ulusun gelişimi için emek harcayan, çalışkan ellerin bir araya gelip meydana getirdikleri bir milli kurum oldu." dedi.

Öğrenci ve akademisyenlerin farklı şiirleri seslendirdiği program kapsamında Timko Çiçakovski tarafından kanun dinletisi de sunuldu.

Kaynak: AA

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