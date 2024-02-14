Kültür Sanat

Yalova'da İpek Koza Sergisi açıldı

YALOVA - Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursa katılan öğrencilerin eserlerini yer aldığı İpek Koza Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Meral Evcin Özdemir'in unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından olan ipek kozası üzerine verdiği kursu tamamlayan 12 kursiyerin çalışmalarının yer aldığı sergi, Yalova Halil İnalcık Kültür Merkezi'nde açıldı. Serginin açılış kurdelesini Vali Hülya Kaya, Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Göktürk, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Alğan ve Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir kesti.

Ardından Vali Kaya ve beraberindekiler sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Hülya Kaya, 7 yıldır kursa devam ederek icazet belgesi almaya hak kazanan Saliha Ülger'e belgesini takdim etti.

Kursiyerlerin başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Vali Kaya, "Burada çok güzel eserler ortaya 12 kursiyerlerimizin elinden çıkmış. Müthiş eserler bunlar. Biz Halk Eğitim'in her kursunu önemsiyoruz ama bu şekilde unutulmaya yüz tutmuş olan sanatın yaygınlaştırılması, öğretilmesi, bir sonraki nesle aktarılmasıyla ilgili açılmış olan kurslarımızı daha da önemsiyoruz. Dolayısıyla istiyoruz ki burada el vermiş olduğu ustamız bu kursu daha da yaygınlaştırsın, daha çok hanımefendi, beyefendi bu kurslardan yararlansın. Ortaya müthiş güzel eserler çıksın ve sanatımız devam etsin istiyoruz.

Buranın coğrafi özelliklerinden dolayı en kaliteli ipek kozaları Yalova'da yetişiyor. Dolayısıyla buradaki sanatçılarımız bundan yararlanmış oluyorlar. Ben hem sanatçımıza hem kursiyerlerimize yapmış olduğu çalışmalardan dolayın çok teşekkür ediyorum. Yalova'nın bu noktada bir marka değeri olduğunun da altını tekrar çizmek istiyorum" dedi.

Kursun usta öğreticisi Meral Evcin Özdemir ise 2012'den beri Yalova'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün desteğiyle kurs açtıklarını anlattı. 146 saat süren kursun sergisini düzenlerken bir yandan 2024 yılında açacakları kursun hazırlıklarını yaptıklarını dile getiren Özdemir, Marmara Bölgesi'nde özellikle Yalova ve civarında en iyi kozaların yetiştiğine vurgu yaptı. Amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş sanatları canlandırmak olduğunu sözlerine ekleyen Özdemir, "Her sene çıtamızı, eğitim seviyemizi yükseltiyoruz. Her sene çok daha kaliteli, kalifiye öğrencilerimiz oluyor ve bilerek geliyorlar. Çünkü biz onlara balık tutmayı öğretiyoruz. Bizden sonra kendileri organizasyon işlerinde çalışıyorlar, eşya üretiyorlar. Bu bize mutluluk veriyor. Amacımız hem çırak yetiştirmek hem de ekonomiye katkı sağlamak" diye konuştu.