Yansımalar Halk Dansları Gösterimi

Kültür Sanat

Yansımalar Halk dansları Başkent'te

ANKARA - Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından Yansımalar Halk dansları Başkent'te seyircilerle buluştu.

Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından oynanan Yansımalar oyunu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde seyircilerle buluştu. 300 kişiyle hazırlanan Yansımalar, geçmişten bugüne miras kalan danslara ışık tutarak, modern ve özgün koreografilerle seyircilerin beğenisine sunuldu.

Ankara'nın Çayyolu semtinde bulunan Cüneyt Gökçer sahnesinde oynanan oyuna AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu Sanat Yönetmeni Soner Satı ve çok sayıda izleyici katıldı.

"Biz bütün renklerimizle birlikte Türk milletiyiz"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, gösterinin oynandığı salon olan Cüneyt Gökçer Sahnesinin adına yakışır bir gösteri olduğuna dikkati çekerek, " Türkiye'nin dört bir yanındaki renkleri bugün bir koreografide en anlamlı şekilde temsil edildiğini gördük. Bir kere daha dedik ki biz bütün renklerimizle birlikte Türk milletiyiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Dolayısıyla bu yön itibariyle bence çok kıymetliydi. Ankara milletvekili olarak şunu tekrardan belirtmem lazım Ankara Seymenlerini görmekten de ayrıca bir mutluluk duydum. Gösterinin bence en önemli noktalarından biri çocukların da burada yer alıyor olmasıydı ve sonunda herkesin elinde Türk bayraklarıyla sahneye çıktılar. Bence de bütünleştirici fevkalade bizim gerçekten milli duygularımızı pekiştiren bir gösteri oldu" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğuna dair dünyayı gezdik"

Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu Sanat Yönetmeni Soner Satı ise salonda 650 seyircinin olduğunu bildirdi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden, farklı kültürlerinden ögeleri sahneye yansıttıklarını dile getiren Satı, "Türkiye'mizin dışında Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğuna dair dünyayı gezdik. Dünyadan örneklemeler yaparak, sonra tekrar Anadolu'muza şanlı Türk bayrağımızın, sancağımızın altında toplanarak dansımızı bitirdik. Yansımalar oyunu 300 kişilik bir ekiple hazırlanan oyun. Yansımalar sanat sezonumuz boyunca her gün prova ederek her gün sanki sahneye seyirci karşısına çıkıyormuşçasına prova ederek hazırlanan bir oyun. Oyunun sanat Yönetmeni olarak danslarda bugün 4 dansta yer aldım. Erzurum'da, Van'da, Potpori ve Karadeniz danslarında yer aldım. Oyunumuzu 7'den 70'e danslarımızı icra ederek seyircimizle buluşturduk" diye konuştu.

"Bayrak sahnemiz zaten her zaman dillere destandır"

Ankara Devlet sahne sanatları topluluğu sanatçısı Beyza Pazarcı ise oyunla ilgili olarak, "Sanat yönetmenimiz Soner Satı eşliğinde yine yöresel geçişli birçok güzel koreografinin yer aldığı ve sanatçı arkadaşlarımın başarısıyla oluşan bir gösteri sergiledik. Bugün gösteride ben Erzurum ve Kafkas yörelerinde oynadım. Diğer arkadaşlarım potpuri, Van, Seğmenler ekibimiz, çocuk ve gençlik gruplarımızın güçlü performansları da vardı. Bayrak sahnemiz zaten her zaman dillere destandır" dedi.

"Seyircilerimize güzel şekilde sunmayı hedefliyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sahne Sanatları topluluğu sanatçısı Gökçe, oynanan oyunların kültür yansıması olduğunu dile getirerek, "Buraya böyle çok mutlu bir şekilde geliyorum her zaman. Adıyaman oynuyoruz, güzel kıyafetlerimizle birlikte. Kültürümüzü tamamen yansıttığımızı düşünüyorum. Çok küçükken 7 yaşındayken başlamıştım. Öncelikle burada çok güzel bir aile, kesinlikle kendime burada çok güzel hissediyorum. Ailem gibi oldular artık. 2'nci evim diyebileceğim. Aksiliklerimiz olabiliyor arada ama onlara önemsemiyoruz. Biz sadece seyircilerimize güzel şekilde sunmayı hedefliyoruz" ifadelerinde bulundu.