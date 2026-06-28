Yeni Bir Başlangıç: Kadın Öğrencinin İmkansızı Başarması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Aslıhan Aytekin, yıllardır içinde ukde kalan üniversite hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'dan yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Bilecik'e geliyor.

İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki iki çocuk annesi Aytekin, yıllardır hayalini kurduğu üniversite eğitimi için geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandı.

Aytekin, "34 yaş üstü kadın kontenjanı"ndan yararlanarak hayalini kurduğu BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne yerleşti.

Pazartesi günleri İstanbul'dan Bilecik'e gelen Aytekin, şehirde kiraladığı evinde derslerine devam ediyor. Cuma ile hafta sonunda katıldığı çeşitli kurslar sonrası aldığı eğitmenlik belgesiyle de Kadıköy Cenap Şahabettin İlkokulunda görsel sanatlar öğretmenliği yapan Aytekin, Kadıköy Belediyesinin düzenlediği kurslarda ise mum yapımıyla ilgili eğitim veriyor.

Aytekin, lisans eğitimini tamamlayarak kendisi gibi hayalini erteleyen kadınlara rol model olmak istiyor.

"Onların arasında yeniden 18 yaşında hissediyorum"

Aytekin, AA muhabirine, uzun yıllar çocuklarını büyütme telaşıyla üniversite eğitimini ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

Yıllar sonra kendi hayatı için bir adım atmaya karar vererek YKS'ye hazırlandığını belirten Aytekin, yoğun bir çalışmanın ardından hayalindeki bölümü kazandığını kaydetti.

Aytekin, üniversitede genç öğrencilerle aynı sınıfta eğitim görmenin düşündüğünden daha kolay geçtiğini dile getirerek, kısa sürede sınıfa uyum sağladığını ifade etti.

İlk günlerde sınıf arkadaşlarının yaşını merak ettiğini anlatan Aytekin, "Ben onlara hiçbir zaman farklı yaklaşmadım. Sonuçta aynı sınıfın öğrencileriyiz. Onlar da kısa sürede beni benimsedi. Çok güzel bir sınıf ortamımız oluştu. Bazen kendimi onların arasında yeniden 18 yaşında hissediyorum. Onlar benim gençlik aşım gibi oldu." diye konuştu.

Aytekin, mezun olduktan sonra başarılı bir iç mimar olmayı hedeflediğini dile getirerek, "Bu yaştan sonra verilen emeğin karşılığını en iyi şekilde almak istiyorum. Alanımda en iyi yerlere gelebilmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

"Hiçbir şey için geç değil"

Hayatın her döneminde yeni başlangıçlar yapılabileceğini belirten Aytekin, şunları kaydetti:

"Biraz cesaret, biraz azim ve biraz da inanç gerekiyor. İçinde ukde kalan bütün kadınlara sesleniyorum, korkulacak hiçbir şey yok. Çalışarak ve emek vererek üniversiteyi kazanabilir, hayallerini gerçekleştirebilirler. Çocuklarımın da gelecekte mutlu olacakları meslekleri seçmesini istiyorum. Anne ve babalar, çocuklarının ilgi duydukları alanlarda desteklemeliler."

Aytekin, üniversitede düzenlenen tasarım defilesinde hazırladığı "Mum Perisi" kostümüyle, geçmişteki meslek deneyimlerini yansıttığını anlattı.

Yaklaşık 4 yıl mum yapımı eğitmenliği yaptığını ve yüzlerce kişiye eğitim verdiğini belirten Aytekin, kostümün her ayrıntısının bir anlam taşıdığını söyledi.

Aytekin, tacında yer alan beş mumun sevgi, sabır, umut, cesaret ve bilgeliği simgelediğini ifade ederek, kanatların ise özgürlüğü ve aydınlanmayı temsil ettiğini vurguladı.