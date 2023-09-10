Yeniden milletvekili seçilemeyen Barış Atay, oyunculuk ve yönetmenliğe geri dönüş sinyali verdi - Son Dakika

Yeniden milletvekili seçilemeyen Barış Atay, oyunculuk ve yönetmenliğe geri dönüş sinyali verdi

Son Güncelleme: 10.09.2023 11:01

Mayıs ayında yapılan seçimlere Türkiye İşçi Partisi'nden Antalya'dan 2. sıra milletvekili adayı olan Barış Atay seçilmemişti. Sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yapan Barış Atay oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine geri dönüyor.

Bir süredir siyasette boy gösteren ve Mayıs ayı seçimlerinde başarısız olan Barış Atay, ara verdiği oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine geri dönüş sinyali verdi.

"ÇOK AZ KALDI"

Sosyal medya hesabından kendi yazdığı "İntihar Şovu" adlı tiyatro oyununun senaryo görselini paylaşan ve "Çok az kaldı. Bilerek, bilmeyerek kelimelerin dökülmesine yardımcı olan herkese, her şeye selam olsun" notunu düşen Atay'ın bu paylaşımı merak uyandırdı.

SAHNE PERFORMANSI BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Öte yandan Eski TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, İzmir fuarında sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Atay'ın performansı büyük alkış topladı.

Barış Atay, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yeniden milletvekili seçilemeyen Barış Atay, oyunculuk ve yönetmenliğe geri dönüş sinyali verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden milletvekili seçilemeyen Barış Atay, oyunculuk ve yönetmenliğe geri dönüş sinyali verdi - Son Dakika
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