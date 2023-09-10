Bir süredir siyasette boy gösteren ve Mayıs ayı seçimlerinde başarısız olan Barış Atay, ara verdiği oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine geri dönüş sinyali verdi.
Sosyal medya hesabından kendi yazdığı "İntihar Şovu" adlı tiyatro oyununun senaryo görselini paylaşan ve "Çok az kaldı. Bilerek, bilmeyerek kelimelerin dökülmesine yardımcı olan herkese, her şeye selam olsun" notunu düşen Atay'ın bu paylaşımı merak uyandırdı.
Öte yandan Eski TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, İzmir fuarında sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Atay'ın performansı büyük alkış topladı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Yeniden milletvekili seçilemeyen Barış Atay, oyunculuk ve yönetmenliğe geri dönüş sinyali verdi - Son Dakika