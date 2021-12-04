Zonguldak'ta madencilerden "4 Aralık Dünya Madenciler Günü"ne özel konser - Son Dakika

Zonguldak'ta madencilerden "4 Aralık Dünya Madenciler Günü"ne özel konser

Zonguldak'ta, "kara elmas" olarak adlandırılan kömürü yeryüzüne çıkarmak için alın teri döken maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu", "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla konser verdi.

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