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'Yasak aşk' sorusundan kaçmak için bakın ne yaptı - Son Dakika

'Yasak aşk' sorusundan kaçmak için bakın ne yaptı

06.01.2022 23:12
'Yasak aşk' sorusundan kaçmak için bakın ne yaptı

Bir süredir modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı Deha Bilimlier, geçtiğimiz gece Etiler'deki bir mekanda sahne aldı. Bilimlier, ihanet sorularından bakın nasıl kaçtı...

Sahne sonrası dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarının olduğunu öğrenen şarkıcı, görüntü vermemek adına 1 saat daha mekan içerisinde kaldı.

MUTFAKTAN KAÇTI!

Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddiası ve eşinin kendisini eve almaması hakkında konuşmak istemeyen Bilimler, çareyi mekanın mutfak çıkışından kaçmakta bulundu.

Mal kabul kapısından çıkan ünlü şarkıcı şaşırttı.

"BU İDDİAYI ORTAYA ATANIN..."

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiaları duyar duymaz 2. Sayfa'ya bağlandı.

Deha Bilimlier açıklamasında "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı... Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" dedi.

"DEHA YILLARDIR HAYATIMIZDA"

Aynı anda yayına bağlanan Gülşah Saraçoğlu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir durumu izah etmenin üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, yanlış ve yalan bir durum ki. Deha yıllardır hayatımızda ve çok kıymetli bir ailesi olan bir arkadaşım. Kim bunu neden ortaya attı... Sahneye çıktım hatta o sırada yere düştüm, Tiktok'a düştü. Güldük buna. Bir görüntü olduğu söyleniyor, Allah aşkına bana da yollasınlar."

DEHA BİLİMLİER KİMİNLE EVLİ?

Deha Bilimlier, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma programıyla şöhrete kavuşmuştu. Şarkıcı Deha Bilimlier, Aslı Bilimlier ile evli ve üç çocuk babası. Aslı Bilimlier'in mesleği ise avukatlık.

'Yasak aşk' sorusundan kaçmak için bakın ne yaptı
'Yasak aşk' sorusundan kaçmak için bakın ne yaptı
'Yasak aşk' sorusundan kaçmak için bakın ne yaptı
'Yasak aşk' sorusundan kaçmak için bakın ne yaptı
'Yasak aşk' sorusundan kaçmak için bakın ne yaptı

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Gülşah Saraçoğlu, Deha, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 'Yasak aşk' sorusundan kaçmak için bakın ne yaptı - Son Dakika Magazin


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