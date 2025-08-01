16 bin liralık alacak için isyan eden Bülent Ersoy, villasına döner tezgahı kurdurdu - Son Dakika
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16 bin liralık alacak için isyan eden Bülent Ersoy, villasına döner tezgahı kurdurdu

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16 bin liralık alacak için isyan eden Bülent Ersoy, villasına döner tezgahı kurdurdu
01.08.2025 14:22
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16 bin liralık alacak için isyan eden Bülent Ersoy, villasına döner tezgahı kurdurdu
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16 bin liralık alacağı için banka dekontlarıyla isyan eden Bülent Ersoy, birkaç gün sonra Antalya'daki villasına özel döner tezgahı kurdurdu. Alacak takibini sosyal medyada paylaşan Diva, lüks yaşamından ise ödün vermedi. Gündemden düşmeyen çıkışlarıyla yine şaşırttı.

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı 16 bin TL'lik alacak paylaşımıyla gündeme gelmişti. Alacak meselesini banka dekontlarıyla ifşa eden Ersoy'un paylaşımı kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bu gelişmeden yalnızca birkaç gün sonra, ünlü sanatçı bu kez lüks yaşam tarzını gözler önüne seren farklı bir olayla yeniden magazin sayfalarına taşındı.

ANTALYA'DAKİ VİLLAYA ÖZEL DÖNER TEZGAHI

Ünlü sanatçı, yaz aylarını geçirdiği Antalya'daki villasının havuz başına, Ankara'dan özel olarak getirttiği döner ustası ve tezgahıyla gündem oldu. Diva için hazırlanan bu özel sunum, adeta gösterişli yaşam tarzının yeni bir örneği oldu. Ankara'dan getirilen dönerci, havuz başında sanatçının misafirlerine döner keserken, Ersoy da bu anları keyifle izledi.

ALACAK İSYANINDAN ZİYAFETE

Hatırlanacağı üzere Bülent Ersoy, birkaç gün önce Instagram hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımda, bir kişiye 16 bin TL borç verdiğini açıklamış; "Benden yalvar yakar istediniz, insani duygularla verdim" diyerek, duygusal manipülasyonlara maruz kaldığını dile getirmişti. Diva, bu açıklamasını banka dekontlarıyla desteklemiş, ancak gelen yorumların ardından söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırmıştı.

GÖSTERİŞLİ HAYAT, ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

Bir yandan maddi hassasiyet içeren paylaşımlarıyla şaşırtan Diva, diğer yandan lüks ve konfor odaklı yaşam tarzından ödün vermiyor. Antalya'daki villasında döner tezgahı kurdurarak sıradan bir öğünü bile şölene dönüştüren Ersoy'un bu çelişkili tavrı, sosyal medyada yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Son Dakika Magazin 16 bin liralık alacak için isyan eden Bülent Ersoy, villasına döner tezgahı kurdurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 bin liralık alacak için isyan eden Bülent Ersoy, villasına döner tezgahı kurdurdu - Son Dakika
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