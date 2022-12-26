Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, kazanın ayrıntılarını anlatıp isyan etti: Bu cinayet - Son Dakika
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Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, kazanın ayrıntılarını anlatıp isyan etti: Bu cinayet

26.12.2022 11:02

20 gün önce babası Haydar Ulusoy'u korkunç bir trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, Kanal D Haber'e çarpıcı açıklamalar yaptı. Babasının ölümün kaza değil bir cinayet olduğunu söyleyen Ulusoy, zanlının çelişkili ifadeler verdiğini ve kaza raporlarında yanlış ifadeler olduğunu iddia etti.

Başarılı manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken araba çarpma sonucu hayatını kaybetti. Babasının ani ölümüyle yıkılan Ulusoy, Kanal D Haber'e verdiği röportajda kazanın detaylarını ve tutuklanan şoförün ifadelerini anlattı.

"KAZA DEĞİL, CİNAYET ÖRTBAS EDİLİR"

Olayın bir kaza değil cinayet olduğunu ileri süren Ulusoy, "Neden bir kazayı örtbas etmek isteyesiniz ki, adı üzerinde kaza, cinayet örtbas edilir" diyerek kazaya sebebiyet verdiği için tutuklanan şoförün çelişkili ifadeler verdiğini söyledi.

Babasını korkunç şekilde kaybeden Özge Ulusoy, kazanın detaylarını anlatıp isyan etti: Bu cinayet

"BABAMIN ARABANIN ÜZERİNE ATLADIĞI İDDİA EDİLİYOR"

Babasının lojmanlardan alışveriş yaptığı, fişiyle de bunu belgelediğini açıklayan Ulusoy, elindeki kaza raporlarında bu olayın farklı anlatıldığını iddia etti. Raporlardaki detayları göstererek sözlerine devam eden Ulusoy, "Onlar da babamın bu noktadan çıktığını, yaya geçidine gitmeyip oradan ileriye geçip refüje çıkıp, arabanın üzerine düştüğünü ya da atladığını iddia ediyorlar. Oysa elinde poşetlerle buradan buraya gitmez. Otopsi raporunda da bütün yaraları sol tarafında. Buradan gelse zaten sağdan vurulması gerekiyor" diyerek tepki gösterdi.

Babasının korkunç şekilde kaybeden Özge Ulusoy, kazanın detaylarını anlatıp isyan etti: Bu cinayet

"MERHAMET YOK, HERKES YALAN SÖYLÜYOR"

Sürücü tutuklanıp, cezaevine gönderildi ancak Özge Ulusoy, kaza sonrası verilen ifadelere ve olay yeri krokisinin doğru olmadığını iddia etti. Tutuklanan sürücünün ifadelerine değinen ünlü isim, "Komple çelişkilerle dolu! Fren yaptığını söylüyor, fren izi yok! 50 km'nin altında gittiğini söylüyor ve hafif sağa kırdığını söylüyor. Bunların hepsi yalan. Babama 50 km'nin altında çarpsaydı, babam şu anda hastanedeydi. Merhamet yok, herkese yalan söylüyorlar, böyle bir vicdansızlık olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Babasını korkunç şekilde kaybeden Özge Ulusoy, kazanın detaylarını anlatıp isyan etti: Bu cinayet
Babasını korkunç şekilde kaybeden Özge Ulusoy, kazanın detaylarını anlatıp isyan etti: Bu cinayet
Babasını korkunç şekilde kaybeden Özge Ulusoy, kazanın detaylarını anlatıp isyan etti: Bu cinayet
YORUMLAR (1)
  • blackstyle man: Özge hanım başınız sağolsun. Benzer bir şekilde yaşanan kaza da bende babamı kaybettim. Kazadan sonra sürücüyü bir gün bile yatırmadan bıraktılar. Yaşamını kaybedene babamdı ama sanki suçlu da babammış gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Rahmetli babama % suç oranı belirlediler. Son dava günü araçla çarpan zat koridorda kahkahalar atar gibi gülüyordu. Rahmetli babamı kaybettiğimde eşim hamileydi ve çocuğumu bile göremedi. Allah sabır versin. Benzer acıları yaşıyoruz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Özge Ulusoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, kazanın ayrıntılarını anlatıp isyan etti: Bu cinayet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, kazanın ayrıntılarını anlatıp isyan etti: Bu cinayet - Son Dakika
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