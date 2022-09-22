Evleneli henüz 20 gün olmuştu! Nikah fotoğraflarını silen Burcu Binici'den ilk sözler: Boya yüzünden tartıştık - Son Dakika
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Evleneli henüz 20 gün olmuştu! Nikah fotoğraflarını silen Burcu Binici'den ilk sözler: Boya yüzünden tartıştık

22.09.2022 15:49

20 gün önce nikah masasına oturan Burcu Binici ile Tankurt Manas'ın boşanma kararı aldıkları konuşuluyordu. Sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartarak nikah fotoğraflarını da silen çiftten Burcu Binici, "Boya yüzünden tartıştık. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız" ifadelerini kullandı.

Başrollerini Pelin Akil ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan oyuncu Burcu Binici, 20 gün önce 2 aylık ilişki yaşadığı müzisyen Tankurt Manas ile nikah masasına oturdu. Evlendikten kısa bir süre sonra kriz yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi.

"BOYA YÜZÜNDEN KAVGA ETTİK"

Instagram hesaplarından aşk dolu pozlarını kaldıran çiftin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Evliliğiyle ilgili 2. Sayfa programına açıklama yapan Burcu Binici, eşiyle tartışarak bir kriz yaşadıklarını doğruladı. Tartışmanın nedenini anlatan oyuncu, "Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya almak da strese soktu üstüne ev sahibi kandırdı bizi. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız" dedi.

Instagram'da 345 bin takipçisi bulunan başarılı oyuncu Burcu Binici, 20 gün önce eşiyle nikah töreninde çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayarak "Sıfır şaka" notunu yazmıştı. Tankurt Manas ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

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Burcu Binici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evleneli henüz 20 gün olmuştu! Nikah fotoğraflarını silen Burcu Binici'den ilk sözler: Boya yüzünden tartıştık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evleneli henüz 20 gün olmuştu! Nikah fotoğraflarını silen Burcu Binici'den ilk sözler: Boya yüzünden tartıştık - Son Dakika
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