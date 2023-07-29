2018'de Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin, sevgilisiyle dudak dudağa - Son Dakika
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2018'de Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin, sevgilisiyle dudak dudağa

29.07.2023 11:16

2018 yılında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin, sevgilisiyle birlikte Yalıkavak'ta tatil yapıyor. Şahin ve sevgilisi, Bodrum'un serin sularında romantik anlar yaşadı. Tatilden kareler ise neşeli anları gözler önüne seriyor.

2018 yılında Türkiye güzeli seçilen 23 yaşındaki Şevval Şahin, Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile birlikte tatil yapan Şahin, sabah erken saatlerde plaja indi. Şevval Şahin, sıcaktan bunalınca sevgilisiyle birlikte kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Aşıklar, suda romantik anlar yaşadı.

Habertürk'te yer alan habere göre; bir hayli neşeli olduğu görülen Şevval Şahin, sudan çıktıktan sonra sevgilisiyle birlikte şezlongta güneş banyosu yaptı. Şahin ile Kazancıoğlu, birbirlerini öpücüklere boğdu.

İşte çiftin tatilinden kareler;

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisinin romantik anları
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisinin romantik anları
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisinin romantik anları
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisinin romantik anları

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Şevval Şahin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2018'de Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin, sevgilisiyle dudak dudağa - Son Dakika


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