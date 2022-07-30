İkiz bebek annesi Seray Sever dadı maaşlarına isyan etti: 27 bin TL'den kapı açıyorlar - Son Dakika
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İkiz bebek annesi Seray Sever dadı maaşlarına isyan etti: 27 bin TL'den kapı açıyorlar

30.07.2022 09:25
İkiz bebek annesi Seray Sever dadı maaşlarına isyan etti: 27 bin TL'den kapı açıyorlar

3 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan Seray Sever, yabancı dadıların istediği maaşlara sitem etti. "Her şey uçmuş gitmiş" diyen Sever, yabancı dadıların 27 bin TL maaş istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda ilk bebekleri Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin tuttukları dadıya 45 bin TL maaş verecekleri iddiası sosyal medyada gündem oldu. İkiz bebek annesi Seray Sever de dadıların istediği maaşlara isyan etti.

"YABANCI DADILAR 27 BİN TL'DEN KAPI AÇIYOR"

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan 49 yaşındaki Seray Sever, 3 ay önce anne oldu. İkiz bebekleri Sofia ve Alya'yı kucağına alan sunucu, dadı maaşından dert yandı. Sosyal medyada Tatlıtuğ çiftinin bakıcıya ödeyeceği ücrete görünce sessiz kalmayan Sever,"İkizleri düşünün... Yabancı dadılar 1.500 dolardan (27 bin TL) kapıyı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor. Her şey uçmuş gidiyor" diyerek artan fiyatlara isyan etti.

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN BİR DAİRE PARASINDAN FAZLA HARCADIM"

Geçtiğimiz aylarda 2. Sayfa programına konuk olan Seray Sever, çocuk sahibi olmak için 8 kere tüp bebek tedavisi gördüğünü ve bu süreçte bir daire parasından fazla harcadığını söylemişti.

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Seray Sever, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İkiz bebek annesi Seray Sever dadı maaşlarına isyan etti: 27 bin TL'den kapı açıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkiz bebek annesi Seray Sever dadı maaşlarına isyan etti: 27 bin TL'den kapı açıyorlar - Son Dakika
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