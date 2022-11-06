Ünlü şarkıcının sahnede yaptığı hareket binlerce kişinin ağzını açık bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü şarkıcının sahnede yaptığı hareket binlerce kişinin ağzını açık bıraktı

06.11.2022 10:44

İngiltere'de konser veren 35 yaşındaki İsveç asıllı şarkıcı Tove Lo, binlerce hayranının önünde göğüslerini açtı.

Sahneye altında sadece iç çamaşırı üstünde ise altın rengi korse ile çıkan şarkıcı performansı sırasında bir anda göğüslerini açıp kalabalığa doğru eğildi. Kalabalık bu hareket karşısında ne yapacaklarını şaşırdı.

BEŞİNCİ ALBÜMÜNÜ YAYINLADI

Kısa süre önce de insanların ismini yanlış bir şekilde telaffuz ettiğini söyleyen şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı video ile isminin nasıl telaffuz edileceğini açıkladı. Tove, kısa süre önce beşinci albümünü yayınladı.

Ünlü şarkıcı sahnede sınırları aştı! Yaptığı hareket binlerce kişinin ağzını açık bıraktı
Ünlü şarkıcı sahnede sınırları aştı! Yaptığı hareket binlerce kişinin ağzını açık bıraktı
Ünlü şarkıcı sahnede sınırları aştı! Yaptığı hareket binlerce kişinin ağzını açık bıraktı
YORUMLAR
500
NATO Genel Sekreteri'nden İsveç ve Finlandiya sözleri: İki ülkenin tam üyeliği Türkiye için de iyi olacak NATO Genel Sekreteri'nden İsveç ve Finlandiya sözleri: İki ülkenin tam üyeliği Türkiye için de iyi olacak İsveç, terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacak İsveç, terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacak

İsveç, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcının sahnede yaptığı hareket binlerce kişinin ağzını açık bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
11:34 44. İstanbul Maratonu'nda Etiyopyalı Sechale Dalasa ile Kenyalı Robert Kipkemboi ipi göğüsleyen atletler oldu
11:32 Mustafa Sandal'ı şaşkına çeviren kalabalık: 40 yıl hayal etsem böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi
11:31 Somali'de Türk askeri üssü yakınında intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:08 Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın konuşmalarına getirilen yayın yasağı kaldırıldı
11:06 Galatasaray'dan Şenol Güneş'e abaküsle yanıt: Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir
10:48 Yurt dışından telefon getirmek isteyenler dikkat! Uygulamanın kapsamı genişletildi
10:43 PKK'nın sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:27 İstanbul'un göbeğinde dehşet! Öldüresiye dövdükleri genci sürükleyerek kaçırdılar
10:22 Ürün satamadığı turistlere bıçak çeken seyyar satıcı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı
10:19 Yargıtay emsal kararı açıkladı! Aracının kilometresini düşüren şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2022 12:38:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcının sahnede yaptığı hareket binlerce kişinin ağzını açık bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement